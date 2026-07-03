Advantage Ralph Lauren: het merk keert terug als officiële outfitter van Wimbledon

Het Amerikaanse modemerk Ralph Lauren is terug als officiële outfitter van The Championships, Wimbledon, zo blijkt uit een persbericht. De verlenging markeert het begin van het derde decennium van het merk als officiële partner van het toernooi. Ralph Lauren blijft het eerste en enige modemerk in de 149-jarige geschiedenis van Wimbledon dat de rol van officiële outfitter vervult.

Het merk breidt de samenwerking uit met activaties in Londen, New York en Hongkong, waaronder etalages en winkelervaringen.

Voor het eerst lanceert Ralph Lauren een Wimbledon Purple Label-capsulecollectie, handgemaakt in Italië. De collectie omvat het omkeerbare Wimbledon Forsythe-jack van katoen en kasjmier-twill, een gevlochten gebreid vest in een mix van katoen en moerbeizijde en een Polo Bear-trui van kasjmier met linnen en leren details, elk voorzien van borduurwerk. De capsulecollectie is verkrijgbaar in geselecteerde Ralph Lauren-winkels wereldwijd, online en via geselecteerde multibrand-partners.

Credits: Ralph Lauren

Daarnaast herinterpreteert de Polo Ralph Lauren x Wimbledon 2026-capsulecollectie de klassieke witte tenniskleding door middel van moderne pasvormen en sportieve silhouetten met geborduurde graphics. Hoogtepunten zijn een camp shirt van linnen en zijde met bloemmotieven, de Wimbledon Performance Dress en de Wimbledon Tennis Bag. Het merk biedt ook exclusieve vintage Polo Ralph Lauren-items aan, gemaakt tussen 2006 en 2020, in de winkel in New Bond Street, de RL Club Shop op Sloane Square en de officiële Wimbledon-winkels.

Credits: Ralph Lauren

Credits: Ralph Lauren

Op het toernooiterrein opent Ralph Lauren The Boutique & Café by Ralph Lauren. Deze combineert retail en horeca in de groene en witte kleuren van Wimbledon. Daarnaast is er een interactieve ervaring in de wachtrij voor Wimbledon, geïnspireerd op de selectieproeven voor ballenjongens en -meisjes.

Buiten het terrein organiseert het merk een vier weken durende 'Summer of Sport'-activatie op Sloane Square. Een RL Clubhouse is de locatie voor panels, workshops en familieactiviteiten. Vanaf 29 juni zijn er ook live-uitzendingen van Wimbledon en een Ralph's Coffee pop-up. Lavazza is de officiële koffiepartner van het toernooi.

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