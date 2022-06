ADVENTURES TO BE: Tumble ’N Dry Fall & Winter 2022

De nieuwste collectie van Tumble ’N Dry voor komend seizoen is speciaal ontwikkeld voor de kleine avonturiers onder ons. Van de ruige bossen tot aan koude skipistes of de chique Franse steden… De FW22 collectie bestaat uit drie drops die in juli, augustus en september geleverd worden. Deze collectie is speciaal voor alle kids die er lekker op uit willen gaan dit najaar!

BOYS COLLECTIE

Drop 7: THE VARSITY EDIT

De eerste drop voor jongens in deze herfst/wintercollectie is geïnspireerd op de Amerikaanse colleges, waarbij de hoofdtoon vooral gebaseerd is op Amerikaanse college sporten zoals baseball en football. In deze drop vind je onder andere stoere joggingpakken met vintage graphics en allover prints, coole Amerikaanse baseball jassen en colorblocking sweaters. De kleuren die veel gebruikt worden zijn blauw, groen en een hint van oranje. Voor deze drop zijn met name materialen als indigo sweat en trainer tricot gebruikt.

Beeld: Tumble ’N Dry, collectie FW22, eigendom van het merk

Drop 8: TRAIL HIKING

De tweede drop neemt ons mee de natuur in. Deze drop staat volledig in het teken van het struinen door de bossen en is speciaal ontwikkeld voor de échte urban explorers. Tumble ’N Dry vindt het belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen spelen en de wereld kunnen ontdekken. Daar draait deze collectie om. In deze drop vind je onder andere een joggingpak met allover bomenprint, stoere tie dye items en jassen met een stoere camouflage print. De kleuren die in deze drop veel gebruikt worden zijn verschillende groen-tinten, blauw en oranje/bruin-tinten. Voor deze drop is er veel gebruik gemaakt van organisch katoen.

Drop 9: THE MOUNTAINS ARE CALLING

De derde en laatste drop bereidt de boys voor op de bergen. De kleding is geïnspireerd op wandelen, wintersport, hiking, mountains, retro wintersport, skiën – oftewel: ‘Let’s go on adventure!’ Sportieve items in bruintinten met gele accenten aangevuld met een mooie donkerrood. In deze drop vind je verschillende invloeden vanuit de 90’s terug in combinatie met colorblocking en verschillende prints. Kenmerkende items in deze drop zijn onder andere een navy pinstripe broek en een broekje met een mooie klassieke ruit erin verwerkt.

Beeld: Tumble ’N Dry, collectie FW22, eigendom van het merk

GIRLS COLLECTIE

Drop 7: FRENCH CLASSICS

De eerste drop voor de meisjes neemt ons mee naar de chique straten van Frankrijk. Mooie classic stripes en garment dye roze. Kleine accentjes van bijvoorbeeld een croissantje en coole allover panter prints. De collectie heeft een vintage, Franse look and feel. In deze drop zijn veelal items, geproduceerd van organisch katoen terug te vinden. Oui, oui!

Drop 8: TRAIL HIKING

De tweede drop voor meisjes loopt in lijn met die van de jongens. Ook de stoere meiden kunnen op avontuur. Voor deze drop is er vooral gebruik gemaakt van groentinten, aangevuld met lavendel en oud roze. De prints die hierin verwerkt zijn, zijn jacquard leopard en stipjes. Ook vind je hierin een aantal mooie corduroy items in nieuwe shapes en de oude vertrouwde ribbed leggings. Daarnaast is er in deze drop ook veel organisch katoen verwerkt. Ook draait het om de details! Zo vind je glitters, sequins, pofmouwtjes en voile dotjes. Allemaal om de items een kleine girly touch te geven.

Beeld: Tumble ’N Dry, collectie FW22, eigendom van het merk

Drop 9: SAY HELLO TO SNOW

De derde en laatste drop voor meisjes is vrolijk en fleurig. Met een mooie excentrieke bloemen/bloesem print die verwerkt is in meerdere items. Aangevuld met sweaters en tops met Franse quotes en opdrukken. In deze collectie vind je voornamelijk veel blauw, oud roze en mooie lavendelblauwe kleuren terug. Voor deze drop wordt wederom gebruik gemaakt van organisch katoen.

THE HOLIDAY EDIT

Aansluitend op deze drops heeft Tumble ’N Dry ook dit jaar weer een iets kleinere collectie speciaal ontworpen rondom de feestdagen. Voor de meiden vind je hierin veel lurex en een mooie donkere vlinderprint terug. Voor de jongens zijn er chique Oxford look-a-like overhemden in een luxe piqué kwaliteit aangevuld met stoere allover ski-printed items. Shoppen maar!

Beeld: Tumble ’N Dry, collectie FW22, eigendom van het merk

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE JAS

Bij Tumble 'N Dry vind je voor ieder seizoen een passende jas. Of je nou op zoek bent naar een hippe teddy jas, gave parka, handige regenjas of juist een stoere (en veilige) jas met eigenzinnige print, bij Tumble slaag je voor iedere leeftijd. Daarnaast zijn de jassen van Tumble ook nog eens een verantwoorde keuze.

Meer dan de helft van de winterjassen is (deels) gemaakt van gerecycled polyester (70%) én heeft een duurzamere padding zoals DuPont™-Sorona® of gerecycled polyester padding (Global Recycle Standard (GRS)) (60%).

Dupont Sorona padding in jassen. De productie van de vezels waar de padding van gemaakt is, is afkomstig van hernieuwbare plantaardige grondstoffen, verbruikt weinig energie en geeft minder broeikasgassen af dan de productie van soortgelijke vezels. De DuPont™-Sorona®--vezels zijn bijzonder licht en ademend. Ze zijn gemakkelijk te wassen en drogen zeer snel. Zo maakt Tumble ‘N Dry lekkere warme jassen die lichtgewicht aanvoelen.