Agiato presenteert Spring/Summer 2027: ‘The Aesthetic of Real Elegance’

Schoonheid in authenticiteit, balans en verfijning.

Voor Spring/Summer 2027 introduceert Agiato het nieuwe collectie-thema ‘The Aesthetic of Real Elegance’, een ode aan een vorm van elegantie die niet wordt bepaald door perfectie of uiterlijk vertoon, maar door authenticiteit, comfort en zelfvertrouwen.

De collectie is geïnspireerd op de overtuiging dat ware schoonheid schuilt in wat natuurlijk aanvoelt: de balans tussen het echte leven en moeiteloze elegantie. In comfort, sfeer, beweging en de stille kracht van ingetogen luxe.

Credits: Agiato

Luxury Casuals

Met Spring/Summer 2027 presenteert Agiato een eigentijdse interpretatie van luxe. Geen uitgesproken statements of vluchtige trends, maar kleding die een vanzelfsprekende elegantie uitstraalt. Verfijnde materialen, ontspannen silhouetten en subtiele details vormen samen een collectie die is ontworpen om te worden gedragen, niet om te imponeren.

De ontwerpen bewegen moeiteloos mee met het dagelijks leven en creëren een gevoel van rust en vrijheid. Zo ontstaat een garderobe waarin comfort en verfijning elkaar versterken en luxe wordt ervaren door kwaliteit, vakmanschap en aandacht voor detail.

Credits: Agiato

Napels als inspiratie

Om deze visie tot leven te brengen, koos Agiato Napels als decor voor de Spring/Summer 2027-campagne, een stad die bekendstaat om haar rauwe energie, authentieke karakter en ongepolijste schoonheid. Tussen de smalle straten, verweerde gevels en het dagelijkse ritme van de stad ontstond een krachtig contrast met de verfijnde uitstraling van de collectie. Juist die tegenstelling vormt de essentie van het campagneverhaal.

Napels laat zien dat schoonheid niet perfect hoeft te zijn. Karakter ontstaat door geschiedenis, beweging en echtheid. Daarmee weerspiegelt de stad dezelfde waarden als de collectie: elegantie die niet wordt geforceerd, maar vanzelf ontstaat.

Credits: Agiato

Kleuren geïnspireerd door de stad

Het kleurenpalet van de Spring/Summer 2027-collectie vindt eveneens zijn oorsprong in Napels. Beige- en kittinten vormen de basis, geïnspireerd op het beton en natuursteen waarop de stad is gebouwd. Burned Orange verwijst naar de warme tinten van de monumentale gebouwen, terwijl Soft Blue is afgeleid van de zee en de heldere mediterrane lucht.

Forest Green en Soft Green weerspiegelen de aanwezige natuur, die een verfijnd contrast vormt met de rauwe stedelijke omgeving. De levendige accenten Green en Blue zijn geïnspireerd op de kleurrijke streetart die overal in de stad te vinden is en geven de collectie een eigentijdse, frisse uitstraling.

Credits: Agiato

Agiato verhoogt marge naar 3.0

“Sterker in wholesale, samen vooruit.” Met de verhoging naar een marge van 3.0 zet Agiato een bewuste stap om beter aan te sluiten bij de huidige marktrealiteit. Hiermee ondersteunt het merk zijn retailpartners en onderstreept het de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een gezonde wholesale-markt. Door vooruit te kijken en mee te bewegen met de markt investeert Agiato in sterke, duurzame samenwerkingen, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en gezamenlijke groei.

Voor Nederland is Anthony Crouwel bereikbaar via anthony@agiato.club en +31 (0)6 25 20 70 90. In België verloopt het contact via Saadia Lahlou van Tradi Fashion, te bereiken via sl@tradi-fashion.be en +32 475 75 08 81. Meer informatie is te vinden op de Agiato-website. De verkoop in de showroom loopt tot en met 7 augustus, in de Agiato Showroom aan de Lireweg 10, 2153 PH Nieuw-Vennep.