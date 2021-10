ALIX the Label lanceert kinderlijn

Leuk nieuws voor alle ‘little rebels’: Na 7 jaar alleen damesmode te hebben verkocht, lanceert ALIX the Label vandaag een eigen kinderlijn onder de naam: ALIX mini. Anders dan bij ALIX the label, biedt deze lijn ook veel unisex items aan. Leuk voor meiden én jongens dus!

De items zijn te verkrijgen op hun eigen webshop en bij haar 2 eigen brand stores in Eindhoven en Den Bosch. Net zoals haar grote zus, is ALIX mini rebels, avontuurlijk en stoer. Alleen dit keer voor de kleintjes ‘too cool for school’.

Eigenaren Olivia Wierda en Rens Netten werden vorig jaar voor het eerst ouders en merkten dat stoere kleding voor kleintjes soms minder makkelijk te vinden was dan verwacht. Omdat ze vonden dat ook de kleintjes zich ‘the ALIX kind of way’ zouden moeten kunnen kleden, ontstond het idee voor een kinderlijn.

En hoe ziet die ALIX kind of way er dan uit in de vorm van kinderkleding? Natuurlijk ontbreekt de signature panterprint ook hier niet. Verder bestaat de collectie o.a. uit oversized logo sweaters, comfortabele leggings en een stoer spijkerjack. De designs lijken op die van de volwassen lijn, met ook toevoegingen speciaal ontworpen voor de kleintjes. Ook zullen er items tussen zitten die de kleintjes kunnen matchen bij items van hun moeder.

De eerste collectie bestaat uit 16 verschillende items, waarvan een groot deel unisex is. Waar ALIX the label momenteel alleen voor dames is, speelt ALIX mini dus in op een bredere doelgroep. De prijzen liggen tussen de €19,90 en €89,90 en zijn verkrijgbaar voor jongens en meisjes tussen de 3 maanden en 8 jaar. Voorlopig zal ALIX mini 2 keer per jaar met een collectie komen; een Fall/Winter en Spring/Summer collectie. Wellicht dat dit in de toekomst meer zal worden. Uiteindelijk zal ook ALIX mini, naast de verkoop in eigen webshop en brand stores, in de loop van volgend jaar ook verkrijgbaar zijn bij retailers.