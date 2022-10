Allan K creëert unieke, handgeweven lederen handtassen en schoenen voor de stijlvolle vrouw die originaliteit en vakmanschap waardeert en zo haar eigenheid uitstraalt.

Gevlochten leder zit in het DNA van oprichter Alain Kadic. In de jaren 50 van de vorige eeuw verspreidde de traditie van gevlochten en geweven leder zich vanuit de Balkan over de rest van Europa.

Het levensverhaal van zijn vader zaliger, Ivan, leest als een spannende oorlogsroman, maar helaas was het voor hem bittere realiteit. Nadat hij beide ouders op jonge leeftijd verloor tijdens WOII in Zagreb (voormalig Joegoslavië), studeerde hij jaren later af als ingenieur. Een opleiding die hij doelbewust koos om aan de slag te kunnen in de internationale scheepvaart. Op zijn eerste tocht op zee belandt hij in Gent waar hij aan de meegereisde politie kan ontsnappen. De bedoeling is om zijn familie, die voor de oorlog uitbrak al naar de Verenigde staten waren geëmigreerd, te vervoegen. Maar een visum aanvragen voor Amerika duurt na de oorlog lang, heel lang. Hij komt terecht bij landgenoten en klust hier en daar wat bij. Op een feest in Brussel leert hij de Antwerpse Martha De Witte kennen, er ontvouwt zich een schoon liefdesverhaal. Ze besluiten snel te trouwen en één maand na hun huwelijk ontvangt hij zijn visum voor Amerika, maar uiteindelijk vertrekken ze nooit.

Allan K, eigendom van het merk.

Ze vestigen zich in de buurt van Antwerpen waar landgenoten hem vragen om het vlechten van lederen matten te mechaniseren. Ivan vindt in 1963 de leder spiraalsnijder uit die zal toelaten om uit een lederen vel, één continue riem van honderden meters te snijden. Hij bouwt de eerste automatische weefmachine specifiek ontworpen voor leder. Al snel vinden die hun bestemming over de hele wereld. Alain Kadic volgde in de voetsporen van zijn vader en studeerde eveneens af als ingenieur. Waar Alains vader een ware techneut was, wilde hij het liever combineren met andere zaken. Vanaf eind jaren 80 reisde hij hun machines achterna richting India, het land dat bij uitstek het beste leder vervaardigt voor het weven. De Madrasstreek in Indië is wereldwijd bekend voor de fabricatie van hoogwaardige handtassen en schoenen en de mensen beheersen er de traditionele ambacht van handgevlochten leder. De vele jaren als agent in combinatie met technische kennis en de knowhow van zijn vader, gaven hem de ambitie om een eigen merk op te richten en zo werd Allan K geboren.

Sinds 2012 tekent en ontwerpt Allan K hun creaties in Antwerpen, België. Met indrukwekkende knowhow, gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring, worden deze ontwerpen getransformeerd tot de mooiste gevlochten lederen schoenen en handtassen in Madras. Aangezien de meeste van hun stukken met de hand worden gemaakt, kan het 3 tot 5 dagen duren voor een creatie volledig afgewerkt is.

Het tactiele materiaal wordt geweven en gevlochten tot unieke en betaalbare klassiekers met een tijdloze uitstraling die alleen maar mooier worden door ze veelvuldig te dragen. Aangezien elk stuk handmade is, kunnen er kleine kleurverschillen of onregelmatigheden te zien zijn, wat hun producten juist zo uniek en bijzonder maakt.

Omdat Allan K nicheproducten fabriceert, kiezen ze bewust voor een kleinschalige productie bij hun partner waarmee ze al jaren samenwerken. Allan K staat voor een exclusief product dat traditie en ambacht combineert samen met hedendaags comfort en een unieke look & feel.

