Alles wat je moet weten over: Levi's

Levi's is een gevestigd merk dat beroemd is om zijn opkomst van Amerikaanse werkkleding naar algemene kleding met denim als belangrijkste focus. Hun bekendste product is de 501®-jeans, een jeans met rechte pijpen en knoopgulp; een symbool voor vrijheid en pionieren.

Oorsprong

In 1853 had immigrant Levi Strauss net een drogisterij geopend in San Francisco en merkte later dat er vraag was naar duurzame werkkleding. Daarom creëerde hij samen met kleermaker Jacob Davis in 1873 de eerste gefabriceerde jeans, de beroemde 501®-jeans. Levi's als hoogwaardig denimmerk was geboren en zou zich later vestigen als sociaal progressief, authentiek en inclusief.

Evolutie

Gedurende de volgende 112 jaar werden Levi's producten zo populair dat het merk vanaf 1965 zijn activiteiten uitbreidde naar Europa en Azië en in 1971 naar de beurs ging. Later, in 1983, werden de eerste originele Levi's® Stores in Europa geopend, gevolgd door de lancering van nog eens 527 locaties in de daaropvolgende jaren. Dit succes duurde twee decennia totdat de winst van het merk eind jaren negentig begon af te nemen, waardoor ze verschillende fabrieken moesten sluiten en meer dan een derde van hun personeel moesten ontslaan. Meer dan een decennium lang kampte Levi's met financiële problemen en pas in 2007 werd het weer winstgevend. Zoals veel andere bedrijven tijdens de pandemie zijn hun netto-inkomsten in mei 2020 met tweeënzestig procent gedaald als gevolg van de gedaalde verkoop, die zij hebben gecompenseerd met de overname van het yogamerk Beyond Yoga.

Nieuws

Tegenwoordig heeft Levi's ongeveer 16.600 werknemers en wordt het verkocht in meer dan 50.000 winkels in 110 landen wereldwijd. De netto inkomsten van het label bedroegen eind 2022 in totaal 6,2 miljard dollar. Hun focus voor 2023 zal het omgaan met de inflatie, recessie en verschoven consumentenbestedingen zijn. Diversificatie van hun portfolio zal een ander aandachtspunt zijn voor Levi's als het gaat om inkomsten, aangezien het in het voorgaande jaar een winstgevende groei genereerde. Het merk heeft zich ook ten doel gesteld om op lange termijn in 2050 een bedrijf te zijn dat geen emissies uitstoot veroorzaakt.