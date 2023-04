Alles wat je moet weten over: Nudie Jeans

Nudie Jeans is een Zweeds merk dat bekend staat om zijn duurzame, drooggewassen denim dat volledig gemaakt is van biologisch katoen.

Oorsprong

Sinds de oprichting in 2001 door Maria Erixon Levin heeft Nudie Jeans een onderscheidende visie nagestreefd om de traditie en de kenmerken van authentieke denim terug te brengen. Oorspronkelijk gebaseerd op het idee om het anders te doen in de denim-sector, is het merk begonnen met het in ere herstellen van dry-wash denim dat rond de millenniumwisseling in de vergetelheid was geraakt. Dit speciale type denim wordt door de drager zelf ingewerkt omdat het was- en wasproces tijdens de productie wordt overgeslagen.

Evolutie

Nudie Jeans heeft een duurzaam bedrijfsmodel nagestreefd voordat deze term een modewoord werd. In hun duurzame streven zet Nudie zich niet alleen in voor het milieu maar ook voor sociale doelen en is sinds 2009 lid van Fair Wear. Hun productieproces wordt zichtbaar gemaakt op hun kanalen, wat het idee van transparantie voor klanten ondersteunt. Het aandeel duurzame materialen nam in de loop der jaren toe, totdat het merk in 2012 voor alle denimstijlen 100% biologisch ging, door uitsluitend biologisch katoen te gebruiken voor de productie. In 2017 ging de hele collectie over op het exclusieve gebruik van biologisch katoen.

In datzelfde jaar lanceerde Nudie Jeans een Re-use programma waarmee klanten hun tweedehands Nudie jeans kunnen teruggeven aan het merk in ruil voor een tegoedbon. Als de conditie het toelaat, worden deze jeans vervolgens verkocht in Nudie als 'Re-use Jeans' winkels en soms online. Kort daarna lanceerde het merk zijn Repair Shop-concept om zijn klanten alternatieve manieren van recycling en hergebruik aan te bieden. Een decennium later is het Repair Shop concept uitgegroeid tot een internationaal project, met meer dan twee dozijn Repair Shops wereldwijd, waarmee Nudie's doel om dragers aan te moedigen minder te kopen en langer te gebruiken, wordt voortgezet. Het gratis reparatiebeleid is onbeperkt en kosteloos voor klanten. Nudie Jeans wordt verkocht in meer dan 50 landen, zowel in winkels als online en bij geselecteerde retailers. Het hoofdkantoor van Nudie Jeans is tot op heden gevestigd in Göteborg in Zweden.

Nieuws

Naast het voortdurend streven naar innovatie op het gebied van denim zelf, richt Nudie Jeans zich op een vermindering van de uitstoot die samenhangt met transport en ondersteuning van hun leveranciers om over te schakelen op hernieuwbare energie.

Beeld: Nudie Jeans