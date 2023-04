Alles wat je moet weten over: Pepe Jeans

Pepe Jeans is een internationaal erkend merk gespecialiseerd in denim. Hun portfolio omvat dames-, heren- en kinderkleding.

Oorsprong

Pepe Jeans werd in 1973 in Londen opgericht door drie broers. Wat begon als een kraampje met denim kleding op de beruchte Portobello Road Market in Londen, veranderde al snel in een fysieke winkel in Carnaby Street. De broers Nitin, Arun en Milan Shah brachten het merk al vroeg tot succes - slechts een paar jaar later breidde Pepe Jeans uit naar Ierland en zette de uitbreiding naar verschillende landen in Europa voort in de jaren na 1983. Profiterend van de opkomst van denim onder het modepubliek in de jaren 80 en 90, was Pepe Jeans in staat om een internationale onderneming op te bouwen waarvan het succesverhaal een snelle en gestage groei liet zien.

Evolutie

Later exploiteerde de Pepe Jeans Group ook Hackett, en beheerde het de distributie van Tommy Hilifger en Calvin Klein in Spanje en Portugal. In 2020 werd de Pepe Jeans Group omgedoopt tot All We Wear Group, waarmee de verschillende activiteiten onder één naam werden verenigd.

Op productniveau richt Pepe Jeans zich op een "perfecte pasvorm voor elke gelegenheid en elk lichaamstype" - met stijlen van skinny, slank en recht, tot flare en trend. Naast denim biedt het merk een breed scala aan kleding, waaronder bovenkleding, tot accessoires en schoeisel. Pepe Jeans geeft uitgebreide informatie over hoe hun stijlen passen, waardoor het voor zowel klanten als winkelmedewerkers gemakkelijker wordt om de juiste jeans te vinden. In 2017 lanceerde Pepe Jeans een nieuw B2B-platform dat eenvoudiger oplossingen biedt aan hun retailpartners.

Nieuws

Onlangs presenteerde het merk een duurzaamheidsplatform onder de naam 'Pepe Future' waar het merk klanten wil bijpraten over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Hierin verwijst het merk naar drie pijlers, namelijk 'Responsible Materials', 'Water' en 'Sustainable Finishes' - waaruit een focus op duurzaamheid op inkoop- en productieniveau blijkt. De inspanningen in het kader van dit project zijn van toepassing op kledingstukken van Pepe Future.

Beeld: “Between Us” campagne door Pepe Jeans London