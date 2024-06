Alpha Industries: van fabrikant van militaire utility kleding tot icoon in de streetwear scene

Sinds de lancering in 1959 is Alpha Industries uitgegroeid tot een icoon in de wereldwijde streetwear scene. De collectie weerspiegelt de rijke geschiedenis van militaire utility kleding, met een eigentijdse twist. Kwaliteit en innovatie staan hierbij voorop. Net als ‘back in the day’ inspireert het label mannen en vrouwen wereldwijd om hun volledige potentieel te benutten. Het is een statement dat verder gaat dan de merkidentiteit. Het is een manier van leven. Avontuurlijk en gewaagd. Voor iedereen die een stukje geschiedenis in het huidige straatbeeld durft te brengen.

Met trots verwelkomt Alpha Industries Jeffrey Asante als de nieuwe Country Manager voor de Benelux-regio. Hij zal het merk herpositioneren en strategische samenwerkingen aangaan in het midden- tot hoge modesegment. Duurzame groei en uitbreiding in de Benelux zijn de doelen. Op 17 juni 2024 zal Alpha Industries aanwezig zijn op de STREETVIEW-beurs in CAST (Nieuwegein) om de nieuwste collecties te presenteren en in contact te komen met klanten. Tijdens Paris Fashion Week in juni zal het merk wederom zijn nieuwste ontwerpen en opnieuw uitgebrachte icons showen en de relatie met bestaande en nieuwe klanten versterken.

Credits: Alpha Industries

Alpha Industries is vooral bekend van de rijke heritage als producent van de iconische militaire jassen zoals de N-3B Air Force parka, de MA-1 Bomberjack en de M-65 Field Jacket. De tijdloze Heritage-collectie bestaat uit zeven jassen die reeds diverse generaties en talrijke culturele bewegingen hebben doorleefd. Allemaal dankzij de kenmerkende mix van militaire stijl met modern comfort. Van mode tot punk, rave, skate en voetbal: deze iconen zijn uitgegroeid tot symbolen van identiteit voor subculturen wereldwijd. De campagne "Made For Heroes, Worn By Icons" eert de militaire roots en viert de invloed van het merk op de diverse subculturen.

"Made For Heroes, Worn By Icons" legt een brug tussen de erfenis van Alpha Industries en de toekomst van het merk. Het nodigt iedereen uit om hun innerlijke held en icoon te omarmen.