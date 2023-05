AlphaTauri print razendsnel duurzame knits met Japanse 3D-machine

Zero waste is een hot topic, maar dat het ook waanzinnig mooie mode oplevert bewijst AlphaTauri met zijn nauwkeurig 3D-knittechnologie. De merkextensie van Red Bull sloeg de handen ineen met Japans bedrijf Shima Seiki om hun nauwkeurige ‘printer’ een plekje te geven op de Europese markt. In één uur breit de machine een naadloze, premium trui voor de bewuste, high-end consument. Dat is razendsnel, zoals het gelijknamige Italiaanse Fomule-1 team zelf.

Van codes naar garens

Het is niet voor het eerst dat de 3D-knitting machine wordt gebruikt. Wel nieuw is de manier waarop AlphaTauri de technologie aan de consument presenteert. Duurzaamheid is tegenwoordig een onderwerp waar je als merk trots op mag zijn. En de premium knits van AlphaTauri zijn allesbehalve saai en stoffig. Daarom is er vanuit het hoofdkantoor in Salzburg gekozen voor een transparante strategie, waarbij technologie een hoofdrol speelt in het sportieve, high-end merkverhaal.

Het gaat om de WHOLEGARMENT® knitting machine, een uitvinding van Shima Seiki. Hoe die werkt? “Met codes”, begint voorman Ahmet Mercan, “die bepalen waar het garen zit door een interactie met de software. Daarmee bouwen we ook speciale features in, zoals de motion fit.” Dankzij dat programma kan de machine van zo’n anderhalve meter breed aan één stuk door truien breien, dus helemaal naadloos en bijna zonder overtollige restjes stof.

Er bestaat zelfs de optie om een bestelling op maat te laten maken – dus met exacte, persoonlijke afmetingen. Op dat soort precisiewerk is de machine gebouwd. “Het doet mij persoonlijk denken aan een piano, met al die honderden naaldjes die op en neer gaan”, zegt Mercan. Nu is het made-to-measure model nog exclusief, maar AlphaTauri werkt aan een virtuele tool die de maten van consumenten straks op afstand kan afnemen.

Beeld: AlphaTauri, eigendom van het merk.

Tech savvy design

De verschillende uitvoeringen lopen van klassiek tot sportief en zijn gemaakt van luxueuze, comfortabele stoffen zoals fijn kasjmier en merinowol. Bovendien wordt gebruik gemaakt van tech savvy elementen. Strakke en lossere fits veranderen niets aan het draagcomfort van de sporttruien dankzij een ‘motion fit’ techniek, die onaangename wrijving op actiemomenten tegengaat. “Het past perfect om je lichaam, maar geeft ook beweegruimte”, legt Mercan uit. Nog zo’n sporttechniek is airflow, een speciaal ademend soort mesh die ventileert.

De knits van AlphaTauri ondergaan dus een sterk technisch designproces waarin alle stappen moeten worden vertaald in softwaretaal. Zodra dat eenmaal gelukt is en de productie op schaal kan starten, begint dat werk zijn vruchten af te werpen, legt Mercan uit. “Het niveau van precisie is erg hoog, iets dat je bij de conventionele uitvoeringen niet hebt. Het is namelijk een min of meer geautomatiseerd proces en dat is heel betrouwbaar – als een professionele kleermaker, maar dan op schaal.”

Beeld: AlpaTauri, eigendom van het merk.

Dubbel duurzaam

AlphaTauri maakt razendsnel mode, maar het is zeker geen ‘fast fashion’. “Het grootste voordeel van ons ‘proof’ of concept is absoluut dat er geen afval is”, stelt Mercan. “De machine gebruikt alleen de hoeveelheid garen die nodig is voor het product. We houden geen materiaalresten over en dat maakt het garen zeer efficiënt.”

De kwaliteit en pasvorm van de knits dragen ook bij aan een duurzame kledingvisie. “Als je producten aanbiedt die perfect op het lichaam passen, voelen consumenten ook niet de behoefte om ze weg te gooien. Ik denk dat ik daar zelf het beste voorbeeld voor ben: ik draag deze 3D-knit nu vier jaar en als ik een andere trui draag, zie ik het verschil. Het zit hem in het comfort level – de merinomix voelt als een tweede huid, maar ik merk bijvoorbeeld ook dat de naden dan irriteren. Deze toont elegant, maar je kunt er ook in sporten. Je moet het eigenlijk voelen om het te begrijpen.”

De machine bestond al in de late jaren-60, herinnert Mercan. Waar het om gaat is de shift van een efficiëntietool naar een kans om duurzaam, high-end modedesign op te schalen. Dat is ook heel interessant voor ontwerpers die willen experimenteren met modieuze performance kleding. Zij kunnen zo ver gaan als ze willen, want de grenzen van de machine gaan zover als die van het computerprogramma. Zelfs het designen van verschillende lagen is mogelijk. “Elk stuk ziet eruit als een science fiction item,” vindt Mercan. “Van veraf lijkt er niet zoveel bijzonders aan de hand, maar als je een stap dichterbij komt realiseer je je: iemand heeft hier heel goed over nagedacht.”

Beeld: AlphaTauri, eigendom van het merk.