Améline: Optimism is a moral duty!

Améline bereidt zich voor op de winter met een collectie die even knus als warm en optimistisch is. Speelse gestreepte truien en sjaals geven repliek op satijnen stuks met een vlotte millefleursprint of een originele broek.

Laat je verleiden

Helemaal nieuw: Lange V-neck cardigans die je evengoed als jurk kan dragen, een lange mouwloze teddy jas en broeken die je vrouwelijke curves tot hun recht laten komen: van een highwaisted paperbagmodel tot een vrolijke pantalon in ribfluweel in een optimistisch groen: een kleur die de komende jaren het modebeeld zal blijven domineren.

Améline maakt je mooier!

Het DNA van Améline is speelse romantiek. Het designteam van het merk heeft echter ook te allen tijde een hoger doel voor ogen: je (nog) mooier maken dan je (al) bent dankzij subtiele ingrepen op gebied van pasvorm en superieure kwaliteit, of je nu maatje 36 dan wel 50 hebt.

Améline by Mayerline

De roots van Améline liggen bij Mayerline, een huis dat al meer dan 60 jaar garant staat voor kwaliteit, comfort, een optimale pasvorm en een team waarbij actualiteit, pasvorm, kwaliteit en tijdloosheid een som vormen die elk van deze elementen overtreft.