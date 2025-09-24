America Today lanceert collectie met Cherry-Ann

Fashion retailer America Today introduceert een nieuwe capsulecollectie in samenwerking met de populaire influencer Cherry-Ann, die sinds vorige week te zien is in Special Forces VIPS.

De collectie heeft een gelimiteerde oplage en is een ode aan kracht, doorzettingsvermogen en street style – waarden die zowel Cherry-Ann als het merk vertegenwoordigen.

Credits: America Today

'Utility meets attitude'

De America Today x Cherry-Ann collectie combineert functionele ontwerpen met een uitgesproken stijl. Denk aan utility jackets, cargo pants, oversized sweats en statement T-shirts – allemaal ontworpen met robuuste details, comfortabele fits en een urban edge. De collectie sluit naadloos aan bij de huidige vraag naar functionele mode met karakter.

Credits: America Today

Retailrelevantie

Met deze samenwerking onderstreept America Today zijn vermogen om in te spelen op actuele trends en de popcultuur. Met de capsulecollectie 'Special Forces' speelt America Today in op de groeiende populariteit van celebrity-driven limited edition-collecties, die bewezen traffic genereren in zowel fysieke winkels als online.

De Special Forces-collectie van America Today x Cherry-Ann is vanaf nu verkrijgbaar in geselecteerde filialen (Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Utrecht, Leidschendam en Groningen) en via de webshop.