American Vintage en Topologie bundelen Franse flair en Japans minimalisme in limited capsulecollectie

American Vintage en Topologie bundelen hun krachten voor een limited capsulecollectie vol kleding en accessoires. Verwacht frisse kleuren, technische details en summer vibes, vanaf half augustus 2025 te scoren.

Inspiratie

Dit originele project brengt de Marseille lifestyle en Californian cool van AMV samen met de Frans-Japanse esthetiek en het functionele minimalisme van Topologie. De AMV x Topologie collab is urban, technisch en zomers. Een mix van het beste van beide merken, hun invloeden en hun inspiratiebronnen.

Credits: American Vintage

De collectie

Qua kleding krijgt AMV’s klassieker het Fizvalley T-shirt een frisse make-over in zachte tinten als ecru en lila, met speelse accenten van fuchsia, azuurblauw en oranje. Topologie pakt uit met vernieuwde versies van hun iconische tassen en cords, speciaal in nieuwe kleuren voor deze collab. Denk aan een gewatteerde tas, een reversible bucket bag en twee climbing-style cords, stuk voor stuk eye-catchers die je outfit afmaken.

Credits: American Vintage

Credits: American Vintage

Verkrijgbaar bij

De capsule-collectie is verkrijgbaar in (zeer) beperkte oplage online en in geselecteerde AMV- en Topologie-stores vanaf 14 augustus 2025.

De AMV x Topologie collab is verkrijgbaar in geselecteerde American Vintage-stores op de volgende locaties: Londen (Soho & Marylebone), Kopenhagen (Pilestræde Men & Women), New York, Los Angeles (Abbot Kinney), Madrid (Claudio), Barcelona (Passeig de Gràcia), Milaan, Florence, Antwerpen (Nationalestraat Men & Women), Brussel (Louise), Keulen, Hamburg, München (Sendlinger), Berlijn (Mitte Women), Amsterdam (Van Baerlestraat & 9 Straatjes Men), Aix-en-Provence, Toulouse, Marseille (Davso), Parijs (Tiquetonne, Vieille du Temple & Froissard Men), Bordeaux (Men & Women), Biarritz, Dubai Mall, Hongkong (K11, Pacific Place & Times Square), Shanghai(Reel), Peking (SKP), Guangzhou (Taikoo Hui) en Shenzhen (Mix C World).

De AMV x Topologie collab is ook beschikbaar in geselecteerde Topologie-stores in: Londen, New York, Parijs, Hongkong (Tsim Sha Tsui - K11 Art Mall, Hysan Place & Hong Kong Airport), Shanghai(iAPM), Tokio (Harajuku), Kyoto en Bangkok.