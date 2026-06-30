American Vintage kleurt de zomer met lime, papaver en elektrisch blauw

Het Franse merk American Vintage presenteert zijn nieuwe zomercollectie, volgens een persbericht. De collectie richt zich op lichte materialen, relaxte silhouetten en een palet van heldere tinten, met als doel een veelzijdige garderobe voor het warme seizoen.

Volgens het merk ligt de nadruk bij de materiaalkeuze op zacht katoen, jersey, ultralichte technische stoffen en lichte breisels, geselecteerd voor frisheid en comfort op de warmste dagen. De silhouetten kenmerken zich door vloeiende volumes en evenwichtige proporties, met items die ontworpen zijn om makkelijk te combineren en van 's ochtends tot 's avonds te dragen zijn.

Credits: American Vintage

Het assortiment omvat oversized overhemden, wijde broeken, shorts, lichte jurken, tanktops en gecoördineerde sets.

Credits: American Vintage

Het kleurenpalet wisselt levendige tinten zoals lime, bubblegumroze, klaproosrood en elektrisch blauw af met zachtere nuances van botergeel, saliegroen, ivoor en hemelsblauw. De collectie wordt aangevuld met delicate bloemenprints, die worden omschreven als een grafisch accent in lijn met de essentiële identiteit van het merk.