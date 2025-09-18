American Vintage viert 20 jaar en onthult het vervolg op de jubileumcollectie

Een capsule in XXL formaat

Om twee decennia geschiedenis te vieren, speelt American Vintage met de codes die zijn DNA hebben gevormd. De stukken worden heruitgevonden met uitgesproken volumes, oversized silhouetten en een bewust genderneutrale identiteit. Patches, opvallende logo’s en maximalisme geven de collectie een geheel nieuwe uitstraling. De kleuren variëren van zacht (blauw, celadon, pastelroze) tot diep (bordeaux, bruin, kaki) en helder (grasgroen), en bieden een garderobe om te verzamelen en te delen, zonder onderscheid naar gender.

Credits: American Vintage

Terug naar de roots, een sprong naar de toekomst

American Vintage blijft trouw aan zijn visie: mode zonder beperkingen, ontworpen als een speelveld voor zelfexpressie. Door het essentiële te herinterpreteren, viert de 20 YEARS-capsule zowel het erfgoed van het merk als zijn toekomst.

Vanaf 21 september verkrijgbaar in een selectie van boetieks wereldwijd en op de officiële website, verlengt drop 2 de jubileumviering en nodigt iedereen uit om samen de volgende hoofdstukken van het American Vintage-verhaal te schrijven.

Credits: American Vintage