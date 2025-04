Amour&Luxe zet grote stappen in Nederland: Op zoek naar ervaren agenten en vertegenwoordigers

Met een indrukwekkende groei van maar liefst 85 verkooppunten in slechts 18 maanden in België, Duitsland, Nederland en Spanje, staat Amour&Luxe klaar voor een belangrijke volgende stap: de uitbreiding naar de Nederlandse markt. Het exclusieve modehuis, dat zich onderscheidt door zijn 100% biologische katoenen T-shirts met levendige prints en verfijnde strass-steentjes, zoekt nu ervaren agenten en vertegenwoordigers die hun netwerk willen inzetten om de succesvolle aanwezigheid van het merk verder uit te breiden.

DNA: Luxe en duurzaamheid in mode

Amour&Luxe heeft altijd al de filosofie gehanteerd dat mode meer moet zijn dan alleen een kledingstuk – het moet de persoonlijkheid van de drager onderstrepen. De T-shirts, met hun kleurrijke en verfijnde prints, zijn het perfecte voorbeeld van mode die een statement maakt. De strass-steentjes voegen een luxueus element toe, terwijl de focus op 100% biologisch katoen het merk positioneert als een pionier op het gebied van duurzaamheid.

De T-shirts worden gepositioneerd in het middensegment van de markt en de collecties, die tot nu toe uitsluitend damesmode omvatten, worden ondersteund door een hoge mate van exclusiviteit en kwaliteit. Het succes van Amour&Luxe komt voort uit de combinatie van luxe, betaalbaarheid en een sterke focus op duurzame productiemethoden.

Credits: Amour&Luxe

Internationale groei en succes

Amour&Luxe heeft in een relatief korte tijd aanzienlijke successen geboekt. In slechts 18 maanden tijd is het merk in vier verschillende landen actief geworden, met 85 verkooppunten in België, Duitsland, Nederland en Spanje. De enorme groei benadrukt niet alleen de aantrekkingskracht van het merk, maar ook de sterke vraag naar duurzame mode van hoge kwaliteit. Met deze solide basis kijkt Amour&Luxe nu naar de Nederlandse markt, die bekend staat om zijn modebewuste consumenten en veeleisende retailers.

Op Zoek naar actieve agenten en vertegenwoordigers

Om de groei in Nederland voort te zetten, is Amour&Luxe op zoek naar ervaren agenten en vertegenwoordigers die het merk in Nederland verder willen introduceren. De agenten zullen verantwoordelijk zijn voor het actief bezoeken van winkels, het leggen van strategische contacten en het onderhouden van waardevolle relaties met retailers. Daarbij biedt Amour&Luxe een aantrekkelijke commissie gebaseerd op de gegenereerde omzet en wordt het bestaande klantenbestand volledig overgedragen aan de nieuwe vertegenwoordiger. Dit stelt hen in staat om direct met een solide basis te beginnen.

Credits: Amour&Luxe

Amour&Luxe biedt haar vertegenwoordigers uitgebreide ondersteuning, waaronder marketingmateriaal, producttrainingen en op maat gemaakte verkoopstrategieën om hen te helpen het merk succesvol te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers moeten een proactieve werkhouding hebben, met een focus op het aantrekken van sleutelklanten en het uitbreiden van het netwerk in Nederland.

Samenwerking die groei Stimuleert

Met een sterke focus op het uitbreiden van de positie van Amour&Luxe in Nederland, is het merk op zoek naar actieve, gedreven agenten die in staat zijn om langdurige relaties op te bouwen met retailers. De samenwerking biedt zowel Amour&Luxe als de agenten de mogelijkheid om te profiteren van groei, terwijl ze gezamenlijk het succes van het merk verder vergroten.

Credits: Amour&Luxe

Als jij denkt dat je de juiste partner bent om het merk Amour&Luxe te vertegenwoordigen in Nederland, neem dan contact met ons op voor meer informatie. We kijken uit naar een samenwerking die de exclusieve en luxe uitstraling van Amour&Luxe verder zal versterken.