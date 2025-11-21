Amsterdam The Style Outlets: 20% omzetgroei en 10% meer bezoekers

Terwijl NEINVER als geheel een stijging van meer dan 5% in brand sales noteert, laat Amsterdam The Style Outlets een aanzienlijk hogere groeicurve zien. Sinds januari steeg de centrumomzet met circa 20%, terwijl het aantal bezoeken met ongeveer 10% toenam. Daarmee blijft het centrum – dat dit najaar zijn vijfjarig bestaan markeert – één van de snelst groeiende locaties binnen de groep. Het outletcentrum draait bovendien op een zeer hoog bezettingsniveau en laat opnieuw een sterke stijging in ‘gemiddelde uitgave per bezoek’ zien.

Sterk jaar door retailstrategie en events

Vanaf het voorjaar versnelde de omzetgroei in het wereldwijde portfolio van NEINVER, met een plus van ruim 6% in Q3 en een sterke oktobermaand (+6,5%). Signature events – waarin prijsvoordeel en beleving worden gecombineerd – droegen in de eerste helft van het jaar bij aan 8% meer bezoekers en 13% meer omzet. Deze succesvolle event-formule wordt ook door Amsterdam The Style Outlets toegepast met events als Jungle Night, Club Days, Super Thursday en Denim Days.

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Stijgende merkinteresse in de Nederlandse markt

De sterke prestaties in Halfweg trekken nieuwe merken aan en stimuleren bestaande retailers om hun aanwezigheid uit te breiden. Dit past in een bredere trend binnen de NEINVER-portfolio, waar grote internationale merken investeren in grotere winkelunits en verbeterde beleving. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Hugo Boss, Levi’s, New Balance, ONLY en Skechers, die elders in Europa recente upsizes realiseerden. In Amsterdam The Style Outlets breidde Tommy Hilfiger deze maand nog het winkeloppervlak uit van 156m2 naar 253m2.

Deze trend – meer vierkante meters, meer aanbod, meer hospitality – sluit aan bij de Nederlandse consumentenbehoefte aan gemak, kwaliteit, overzicht en aantrekkelijke winkelomgevingen. Precies de elementen waar Amsterdam The Style Outlets de afgelopen jaren zwaar op heeft geïnvesteerd.

Vertrouwen in de volgende fase

“De resultaten van 2025 bevestigen de kracht en veerkracht van onze strategie,” zegt NEINVER-CEO Daniel Losantos. “Centra zoals Amsterdam The Style Outlets laten zien hoe waarde en beleving samen zorgen voor duurzame groei. Met een sterk vierde kwartaal in zicht kijken we vol vertrouwen naar de volgende fase.”