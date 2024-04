Amsterdam The Style Outlets trotse sponsor van Niels Langeveld

Niels Langeveld, al sinds 2008 actief op hoog niveau binnen de internationale autosport zal dit seizoen deelnemen aan de Porsche Carrera cup Benelux. Amsterdam The Style Outlets zal als sponsor herkenbaar zijn op de zijkant van de gloednieuwe 911 GT3 en op het nieuwe raceoverall van Niels.

Voor Amsterdam The Style Outlets is het sponsorschap van Niels Langeveld een logische keuze. “Niels racet al jaren op hoog internationaal niveau en de Porsche Carrera cup Benelux trekt een groot en enthousiast publiek”, zegt Pascal Brouwer, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. “De cup races in deze raceklasse maken bovendien deel uit van het voorprogramma van een aantal grote race-evenementen zoals op 9 mei de WEC op Spa maar vooral ook de DTM op Zandvoort”.

Een rijke connectie met racen

Vorig jaar organiseerde Amsterdam The Style Outlets een meet & greet met Alfa Romeo F1 Driver Zhou Guanyu. “Dit was een enorm succes en onze bezoekers waarderen de koppeling met het racen enorm. Zandvoort ligt hemelsbreed ruim 10 kilometer van ons outlet centrum vandaan en dat schreeuwt natuurlijk om unieke activaties. We zetten graag dat stapje extra om onze bezoekers unieke experiences aan te bieden en dat gaan we ook het komende raceseizoen weer waarmaken, samen met Niels. Houd onze website en onze socials dus goed in de gaten!”, aldus Pascal Brouwer.

Niels maakt de overstap naar de Porsche Carrera cup Benelux na 7 jaar toerwagens op het allerhoogste niveau en 2 TCR titels. Op 9 mei rijdt hij zijn eerste race binnen deze klasse op het circuit van Spa. Hierna volgen Zandvoort, Imola, Assen, de Red Bull Ring en Zolder.