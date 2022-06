Ana Dyla is finalist Professional Jeweller Awards

Sieradenlabel Ana Dyla is wederom genomineerd als finalist in de Professional Jewellery Awards. Dit keer in de rubrieken: PJ AWARDS 2022 CSR Jewellery Supplier of the Year & Emerging Jewellery Brand of the Year. In 2021 stond het merk in de top 5 in de categorieën: Collections of the year: Ethical jewellery & CSR Jewellery Supplier of the Year.

Ana Dyla belooft dat al haar sieraden ethisch worden geproduceerd als onderdeel van een kleinschalig productieproces dat niet alleen de duurzaamheid, maar ook de exclusiviteit garandeert.

Het merk gebruikt alleen gerecycled 925 sterling zilver en goud en produceert in werkplaatsen in Turkije, waarbij het hele proces wordt bewaakt. De collectie in goud en zilver nodigt vrouwen uit om hun verhaal te vertellen via de sieraden van Ana Dyla.

Ana Dyla, eigendom van het merk.