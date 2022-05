Ana Dyla lanceert speciaal voor Moederdag, de Loved by Mom collectie

Het is bijna Moederdag! De dag om stil te staan voor de liefde voor jouw moeder en alle moeders in de wereld.

De zussen Tekin aanbidden hun moeder voor wie ze is en haar onvoorwaardelijke liefde. Zij is het rolmodel voor de zussen en hun steun en toeverlaat en zeker met Moederdag wordt ze extra in het zonnetje gezet.

Moeders krijgen het liefst speciale cadeaus op Moederdag. Een ontbijtje op bed met een bosje bloemen is altijd goed. Mocht je je moeder willen verrassen met iets bijzonders en unieks, dan is een prachtig sieraad om voor altijd te dragen gedenkwaardig. Ana Dyla een speciale ringencollectie ter ere van Moederdag en uiteraard opgedragen aan hun moeder. De collectie ‘Loved by Mom!’

De ‘Loved by Mom’ lijn bestaat uit 14 karaats gouden ringen ingezet met fijne edelstenen. De edelstenen zijn saffier, rhodoliet en amethist.

Om nog meer te vieren, willen we graag met u delen dat wij, als Ana Dyla, ons inzetten om elk jaar het equivalent van 2% van de inkomsten of meer te doneren aan liefdadigheidspartners (inclusief productdonaties).

Bij Ana Dyla geloven we dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze welvaart te delen met de minderbedeelden en om voor onze planeet te zorgen. Daarom geven we 2% van onze omzet aan zorgvuldig gekozen goede doelen. We proberen zoveel mogelijk te kijken naar de effectiviteit van de stichtingen en uitgangspunten van een goede doelenorganisatie die aansluit bij Ana Dyla.

Samen kunnen we een grotere impact maken op onze geliefde planeet. Zet jij je ook in om bewuster te zijn bij het kopen van een cadeau?

