Ana Dyla: Last minute cadeautip voor de Kerst

Nog 18 dagen voor Kerst! En er is niets leukers dan het geven & ontvangen van sieraden.

Wil je nog modieuze, duurzame sieraden inkopen voor het feestseizoen? Dan ben je welkom bij ons in de showroom.

Ben je nog op zoek naar een mooie aanvulling voor in jouw winkel, perfect te combineren met een feest outfits en fantastisch om te geven als cadeau? Ana Dyla heeft een collectie die leverbaar is uit voorraad.

Het materiaal van de sieraden varieert van 925 sterling zilver, goud vermeil of solid goud. Vermeil is een unieke mix van hoogwaardig edelmetaal, zonder het forse prijskaartje. In tegenstelling van een standaard plating, is bij vermeil een dikke laag van 2.5 micron 18karaat goud gelaagd op een 925 sterling zilveren basis.

Beeld: Ana Dyla, collectie FW22, Antoinet Murier Photography, eigendom van het merk.

Ana Dyla is B corp gecertificeerd - ethisch geproduceerde sieraden, van hoogwaardige kwaliteit en de prijzen variëren van €45 - €369. Het is nu nog mogelijk om een order te plaatsen voor de Kerst. Je kunt de order plaatsen door een mailtje te sturen naar sernur@anadyla.com. Liever de collectie eerst in het echt zien? Dat kan natuurlijk. Mail naar sernur@anadyla.com voor het maken van een afspraak in de showroom.

Levering: Alle orders worden verzonden binnen een week.

Minimum order: €950 waarbij alle variaties mogelijk zijn

