Sieradenmerk Ana Dyla en het Oogfonds hebben hun krachten gebundeld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Oogfonds. Speciaal voor dit jubileum ontwierp Ana Dyla een unieke armband die het oog symboliseert. De armband is vanaf nu als ‘limited edition’ verkrijgbaar.

Het Oogfonds zet zich al 75 jaar in voor het voorkomen, behandelen of genezen van oogaandoeningen. Ter ere van dit jubileum vroeg de stichting aan het Nederlandse sieradenmerk Ana Dyla om een unieke armband te ontwerpen. “Ana Dyla maakt prachtige sieraden in kleine ateliers op Nederlandse bodem. Ze werken bovendien met duurzame en recyclede materialen, voor ons een absolute must”, verklaart Cindy Letschert van het Oogfonds de keuze.

Ana Dyla ontwerpt unieke armband voor 75 jaar Oogfonds

Hatice Tekin, Designer en Creative Director van Ana Dyla, liet zich inspireren door de ogen: “Onze ogen laten ons zien, beleven, bewonderen en beschermen ons. En pas als ze ons in de steek laten, beseffen we de onschatbare waarde van kunnen zien. Het Oogfonds wil meer aandacht voor gezonde ogen, zodat ieder mens kan blijven zien waar hij of zij van houdt. Het symbool hiervoor is de armband, die je hieraan herinnert.”

Hatice presenteert het ontwerp met trots: “Het Oog, maar dan in een iets andere vorm dan de standaard, de herkenbare dieppaarse kleur van het Oogfonds en de vorm van een geslepen amethist verbonden aan een unieke glinsterende chain.” Cindy Letschert kijkt met tevredenheid naar het eindresultaat en de totstandkoming: “We zijn ontzettend blij hoe Ana Dyla onze wens heeft vertaald in dit prachtige ontwerp. De creativiteit en flexibiliteit om dit op maat te verzorgen heeft een prachtig resultaat opgeleverd.”

Het Oogfonds presenteerde de armband op donderdag 10 november tijdens het benefietgala ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Op deze avond heeft Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix, al ruim 42 jaar beschermvrouwe van het Oogfonds, het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen als dank voor haar betrokkenheid bij de stichting.

De armband ‘Het Oog’ is gemaakt in het goud en in het zilver. Het betreft een ‘limited edition’, die vanaf nu verkrijgbaar is via het Oogfonds. De opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk oogonderzoek.

Over het Oogfonds

Het Oogfonds gelooft in een toekomst waarin iedereen kan blijven zien waar hij of zij van houdt. Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt en de oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. Ook steunt de stichting patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking.

Over Ana Dyla Agency

Ana Dyla staat voor duurzame sieraden die eerlijk worden geproduceerd in kleine ateliers. Gemaakt met recycled goud en zilver, met een passie voor stijl en liefde voor sieraden. Ana Dyla Agency maakt sieraden op maat en stelt hoge eisen op het gebied van productiesnelheid, kwaliteit, duurzame materialen en ethische werkomstandigheden. Bedrijven kunnen een idee delen met designer Hatice en haar team, waarna dit wordt uitgewerkt tot een concreet ontwerp dat past binnen het budget en bij de eindconsument.