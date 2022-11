Ana Dyla werkt samen met BDeals

Het einde van het jaar nadert en dit is voor organisaties het ideale moment om medewerkers te bedanken voor alle inzet voor het afgelopen jaar. Het perfecte cadeau is natuurlijk een sieraad met een verhaal.

We willen duurzaamheid onderdeel maken in alles wat we doen.

Verantwoordelijkheid nemen en ons milieu beschermen is geen optie maar een must, zeker bij het maken van luxe sieraden. Door onze leveranciersimpact te beoordelen, bewezen in rapporten en certificaten, zorgen we ervoor dat iedereen die met ons werkt hetzelfde doel nastreeft. Om dit mogelijk te maken binnen de relatiegeschenken heeft Ana Dyla een partnership gesloten met BDeals.

Ana Dyla

Over BDeals

BDeals merkte dat de B Corp-gemeenschap buiten de eigen kringen niet zo bekend was. Zonde, want naast het duurzaamheidsaspect biedt de intensieve samenwerking tussen deze bedrijven veel kansen voor organisaties. BDeals heeft als missie om mensen en bedrijven te inspireren met unieke en duurzame geschenken. Door de prachtige verhalen en missies van hun B Corp-partners te delen hopen zij bedrijven te inspireren om goed te doen en zaken te gebruiken als een kracht ten goede.

Wij zijn onwijs trots op deze samenwerking en kijken er naar uit om gepersonaliseerde/ branded sieraden te maken als gift binnen organisaties.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Hatice via hatice@anadyla.com