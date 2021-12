ANOTHER-LABEL 2021

Terugkijkend op 2021 heeft het Amsterdamse style brand Another-Label grote stappen gezet en verschillende hoogtepunten bereikt. Zo heeft het merk een eigen webshop gelanceerd, de allereerste schoenencollectie uitgebracht, een partnership opgezet met JuiceBrothers en een prachtige sieradenlijn ontworpen in samenwerking met MEA MARÈ. Een korte terugblik op het succesvolle jaar 2021.

Begin 2021 lanceerde Another-Label haar vernieuwde website, mét een eigen webshop. Na een breed scala aan verkooppunten, zowel on- als offline, was de stap om een eigen webshop te lanceren een logische volgende stap voor het Amsterdamse label. De webshop biedt zowel voor dames als heren een gevarieerde collectie. Iedereen in Nederland, België én Duitsland kan de nieuwste collectie via another-label.com bestellen.

Daarnaast is het niet onbekend dat bij Another-Label alles draait om goede energie: het connecten van mensen, elkaar inspireren en aanvullen. Zo creëert Another-Label elke keer weer bijzondere en unieke collaborations met talenten en merken die dezelfde visie delen. Het afgelopen jaar ontwierp Another-Label unisex workwear voor het personeel van de grootste cold pressed sappenbar van Nederland: JuiceBrothers. Vanaf dit jaar zijn alle ketens in Nederland voorzien van de nieuwe werkkleding; een gezamenlijk ontworpen lijn die bedoeld is als verlenging van de kenmerkende JuiceBrothers huisstijl.

Uit een tweede samenwerking met sieradenmerk MEA MARÈ is een prachtige, tijdloze sieradenlijn ontstaan. Another-Label en MEA MARÈ bundelden hun krachten om de Fall/Winter 2021 collectie te verrijken en tevens ruimte te geven aan lokale talenten. Het creatieve team van Another-Label ontwierp samen met oprichter Sebastian Wied Leyton een sieradencollectie bestaande uit drie type kettingen en twee verschillende pendants, waarvan één pendant in drie verschillende kleuren uitkomt. De zandstructuren met zijn zachte vormen en de diverse natuurlijke kleuren waren uitgangspunten om de kleuren te ontwikkelen voor deze collectie.

Duurzaamheid is een van Another-Label’s belangrijkste kernwaarden, het merk streeft er dan ook naar om elke nieuwe collectie duurzamer te ontwerpen dan de vorige. Door een mix van conventionele en duurzame materialen aan te bieden, willen ze hun ecologische voetafdruk verkleinen. Vanaf dit jaar zijn de duurzame artikelen te herkennen aan het lichtgroene ‘Another Conscious Choice’ label.

Als kers op de taart heeft het merk een enorme stap gemaakt in het verder uitbreiden van de collectie met een schoenenlijn. De laarzencollectie bestaat uit zes verschillende stijlen, waarvan er twee stijlen twee kleuropties hebben. De laarzen zijn gemaakt van hoogwaardig leer en worden volledig met de hand gemaakt door een zeer ervaren familiebedrijf in Portugal. Deze handgemaakte collectie is een perfecte aanvulling op alle sets.