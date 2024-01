Another-Label FW24: "Fall in New York"

De nieuwste collectie van Another-Label laat zich inspireren door de energie en creativiteit van "the city that never sleeps". De kleuren van de New Yorkse lucht sieren de collectie met frisse tinten, zoals Blue Horizon, Parchment, en O-White.

De bruisende straten van de stad voegen een ware showstopper toe in de vorm van de levendige kleur Raspberry, die gegarandeerd de aandacht trekt. Zowel warme kleuren zoals Sugar Almond en Mustang Brown als onverwachte lijnen vinden hun oorsprong in de kunstwerken van Basquiat en Warhol.

De rijke diversiteit van structuren die de straten van New York karakteriseren, inspireert de collectie tot het gebruik van krachtige stoffen zoals gestructureerde jacquards, verfijnde cupro's, luxe wol blends, hoogwaardige bouclés, en prachtige cotton stripes.

FW24 collectie Credits: Another-Label

De coole, creatieve vrouwen van deze stad dienen als bron van inspiratie voor de collectie, waar gewassen zwarte denim op een unieke manier wordt gecombineerd met zwart-witte strepen. Contrastrijke moderne prints knipogen naar graffiti, terwijl krachtige popkleuren zoals Liberty Purple en Lush Meadow Green de collectie verder verlevendigen.

Voor FW24 toont Another-Label krachtige silhouetten met de perfecte combinatie van stijlvolle en commerciële items. Van de perfecte woolblend trenchcoat tot cozy teddyjassen, van trendy pakken tot krachtige jumpsuits, en van vrouwelijke wrap tops tot stoere shirts.

FW24 collectie Credits: Another-Label

Daarnaast bevat de uitgebreide collectie een focus op de prachtige jassen waar Another-Label altijd in uitblinkt. Zowel met een vernieuwing op de bestsellers als een enorme verbreding in hun jassen portefeuille, voorzien ze een breed scala.

Another-Label zal deze collectie presenteren op de Modefabriek: Rai bij stand A406

Zondag 21 januari, 10:00 – 18:00

Maandag 22 januari, 10:00 – 18:00

Laat je inspireren door de straten van New York en door de talenten van deze stad die ze tot leven brengen.