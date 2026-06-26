Another-Label viert tienjarig jubileum met introductie Spring '27 collectie

Tien jaar na de oprichting presenteert Another-Label de Spring '27 collectie. Een collectie die teruggrijpt op de oorsprong van het merk en tegelijkertijd vooruitkijkt naar de toekomst. Geïnspireerd door de creatieve energie van Amsterdam, de elegantie van Parijs en de dynamiek van New York vertaalt de collectie het DNA van Another-Label naar een nieuw seizoen.

Tien jaar Another-Label

Het jubileum markeert niet alleen een mijlpaal voor het merk, maar ook een moment van reflectie. Na een periode waarin de modebranche werd geconfronteerd met grote veranderingen, heeft Another-Label de afgelopen jaren bewust gekozen voor een hernieuwde focus op product, prijspositionering en merkidentiteit. Spring '27 vormt het resultaat van die koers: een collectie die teruggrijpt op de oorsprong van het merk, terwijl zij tegelijkertijd vooruitkijkt naar de toekomst.

"Deze collectie staat symbool voor waar we vandaag staan: terug naar onze kern, terug naar onze eigen coolness, scherp op product, scherp op prijs en met een enorme dosis energie voor de toekomst." Lotte Lampe, founder Another-Label

Een verhaal van drie steden

Geboren in het creatieve, vrijgevochten hart van Amsterdam, vormt de Spring '27 collectie een culturele dialoog tussen drie van ’s werelds meest iconische steden. De verfijnde elegantie van Parijs ontmoet de rauwe energie van New York, terwijl het vrije karakter van Amsterdam als rode draad door de collectie loopt.

Het resultaat is een garderobe vol moderne silhouetten met een grootstedelijke uitstraling: ontworpen voor vrouwen die zich moeiteloos bewegen tussen werk, reizen en vrije tijd.

Credits: Another-Label

Geïnspireerd door Mondriaan

De creatieve inspiratie voor Spring '27 komt uit de wereld van de abstracte kunst. In het bijzonder vormt het werk van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan een belangrijke bron van inspiratie. Net als het merk zelf verdeelde Mondriaan zijn meest vormende jaren tussen Europa en het bruisende New York, waarbij hij verschillende invloeden samenbracht tot een herkenbare eigen stijl.

Zijn iconische gebruik van primaire kleuren vertaalt zich binnen de collectie naar een eigentijds kleurenpalet waarin krachtige tinten zijn verzacht voor een moderne, draagbare uitstraling.

Credits: Another-Label

Hoogtepunten uit de collectie

Gemaakt van hoogwaardige materialen en met aandacht voor detail biedt Spring '27 een uitgebalanceerde mix van lichtgewicht texturen, moderne essentials en uitgesproken statement pieces.

De collectie bestaat onder andere uit lichtgewicht katoenen broeken, luchtige tops en soepelvallende jurken die moeiteloos van dag naar avond gedragen kunnen worden. Comfortabele spring knits en gedrapeerde tops met elegante cowl neck-details zorgen voor veelzijdige laagjes tijdens het tussenseizoen.

Daarnaast krijgt denim een vernieuwde rol binnen de collectie, met zowel klassieke wassingen als opvallende gestreepte varianten. Sportieve poloshirts, placement sweats en het kenmerkende heart logo-borduursel voegen karakter toe aan de collectie en versterken het herkenbare Another-Label handschrift.

Credits: Another-Label

Sterke collectie, sterke prijspositionering

Spring '27 bouwt voort op de prijsstrategie die eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Door nauwe samenwerking met vaste fabrikanten blijft Another-Label investeren in hoogwaardige materialen, pasvorm en afwerking, terwijl de collectie commercieel aantrekkelijk blijft voor retailers en consumenten.

Met deze aanpak onderstreept het merk zijn ambitie om design, kwaliteit en toegankelijkheid samen te brengen binnen één sterk modeconcept. Voor retailers betekent dit een collectie met een sterke prijs-kwaliteitverhouding, aantrekkelijke consumentenprijzen en een commerciële positionering die aansluit bij de huidige marktvraag.

De Spring '27 collectie is vanaf februari 2027 verkrijgbaar via geselecteerde retailers en online.