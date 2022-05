Antwerp Fashion Week maakt zich klaar voor Spring Summer Editie

Op 8 en 9 Augustus kunnen retailers opnieuw in Antwerpen terecht voor de derde editie van Antwerp Fashion Week, waarbij verschillende showrooms en merken in de stad hun deuren openzetten om de nieuwste Spring Summer 2023 collecties voor te stellen. Ook merken die niet in Antwerpen gevestigd zijn kunnen hun collectie ten toon stellen op een centrale locatie. Bezoekers kunnen collectie presentaties bijwonen en krijgen de mogelijkheid om de nieuwste collecties van hun favoriete merken te ontdekken tijdens modeshows. Nieuw deze editie is dat er de mogelijkheid gegeven wordt om orders te schrijven. Zo kunnen retailers meteen nadat ze de modeshow of presentatie van het desbetreffende merk bijgewoond hebben hun favoriete outfits uit de collectie kiezen en meteen een order opmaken. Via de website kan men een op maat gemaakt programma uitwerken voor beide dagen, waarbij men van locatie tot locatie kan hoppen via Bird steps of Vélo stadsfietsen. Zo hoeft men geen enkele collectie te missen en doorkruist men snel de stad zonder verkeershinder.

Het event is volledig gratis en iedereen is ook zonder afspraak welkom. Het programma wordt de komende maanden verder uitgerold en alle updates hieromtrent zijn terug te vinden op de sociale kanalen van AFW:

- Website: www.antwerpfashionweek.com

- Facebook: Antwerp Fashion Week

- Instagram: @antwerp_fashionweek

Wil je meer informatie hoe deel te nemen, stuur dan een e-mail naar info@antwerpfashionweek.com