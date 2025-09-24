Antwerp’s Biggest Fashion Deal: de FC70 Collectieverkoop
All fashion lovers unite! Hier is jullie kans om eyecatchers en tijdloze klassiekers te scoren.
PRESS RELEASE
Twee keer per jaar maakt Fashion Club 70 de showrooms vrij voor wat men beschouwt als één van de grootste collection sales. 1000 m² aan collecties die nu aan scherpe prijzen verkrijgbaar zijn. Op 10 en 11 oktober vindt de collectieverkoop van Fashion Club 70 plaats.
Fashion Club 70 blaast dit jaar 50 kaarsjes uit! Tijd om terug te kijken op alle connecties, trouwe klanten en onvergetelijke momenten die ons hebben gemaakt tot wie we zijn. Al 50 jaar werken we samen met topmerken, tijdens onze collection sale kun je hun collecties zelf ontdekken.
Inschrijven kan vanaf nu op de site van Fashion Club 70 is volledig gratis. Deuren gaan open vanaf 10:00u tot 17:00u, met een laatste inkom op 16:00u. Betalen kan met bankkaart of cash.
Openingsuren:
- Vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober
- 10:00 – 17:00u, laatste toegang om 16:00u
- Ijzerlaan 54-56
- 2060 Antwerpen
Fashion Club 70