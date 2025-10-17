ARKET en Barbour beheersen de kunst van het laagjesprincipe

Een samenwerking tussen Stockholm en South Shields

Voor herfst/winter 2025 bundelen het Scandinavische lifestylemerk ARKET en het Britse erfgoedlabel Barbour hun krachten in een gelimiteerde capsulecollectie. De ontwerpen ontstonden in samenwerking tussen Stockholm en South Shields, in het noordoosten van Engeland – de geboorteplaats van Barbour.

Gedeelde liefde voor het buitenleven

Geïnspireerd door het gedeelde klimaat van Groot-Brittannië en Scandinavië en een gezamenlijke liefde voor het buitenleven, ligt de focus van de collectie op modulariteit en functionele gelaagdheid. Iconische stukken van beide merken zijn heruitgevonden in een natuurlijk kleurenpalet van blauw-, groen- en zwarttinten, gecombineerd in een speciaal ontworpen tartan ruit. Deze verwijst naar de kustlijnen van de Noordzee en het ruige landschap van de Baltische archipel.

Credits: ARKET

De campagne is gefotografeerd op Gotland door het Britse duo Hill & Aubrey en vastgelegd op film door de Zweedse cinematograaf Hampus Nordenson. Het resultaat is een sfeervol, verhalend beeldverslag van mensen die op het eiland wonen en werken, en van hun verbondenheid met de omgeving van steen, zee en eindeloze luchten.

Ella Soccorsi, Head of Design & Creative bij ARKET

"Het idee was om de ritmes en omgevingen van het noorden te eren, en deze samenwerking voelde vanaf het begin natuurlijk aan. We delen een toewijding aan vakmanschap en tijdloos design, en wilden iets creëren dat bij beide merken past: waarin Barbour’s heritage in outerwear samenkomt met onze moderne essentials en functionele, Scandinavische esthetiek."

Credits: ARKET

Tijdloze klassiekers, opnieuw geïnterpreteerd

In de samenwerking staan nieuwe interpretaties van Barbour’s klassieke waxjassen centraal, gecombineerd met isolerende lagen, accessoires en ARKET-basics die zijn aangepast met materialen en details uit het Barbour-archief. Voor zowel mannen als vrouwen is er onder andere een speciale uitvoering van de Gamefair-parka uit de jaren 60 in diep saliegroen, ontworpen om te combineren met ARKET’s afritsbare 2-in-1 bodywarmer van gerecycled dons. Voor vrouwen maakt een tonale sjaal van gewaxte katoen de look compleet.

Credits: ARKET

Andere highlights zijn gezamenlijk ontworpen rubberen laarzen, dry-wax denim stukken en een tartan-gevoerde onion-quilt donsjas voor mannen. De collectie wordt afgerond met een gewaxte hondenjas met tartan voering en een lamswollen deken, geproduceerd door de Zweedse wollenweverij Klippan.

Ian Bergin, Director of Menswear, Footwear & Accessories bij Barbour

"We hebben ARKET altijd bewonderd om hun moderne kijk op functionaliteit, en deze samenwerking gaf ons de kans om onze gedeelde waarden op een nieuwe manier te verkennen. Door archiefklassiekers opnieuw te interpreteren vanuit een Scandinavisch perspectief, hebben we iets kunnen creëren dat tegelijk vertrouwd en vernieuwend aanvoelt – diepgeworteld in het buitenleven."

Credits: ARKET

De ARKET x Barbour collectie is vanaf aanstaande donderdag (16 oktober) verkrijgbaar, zowel online als in geselecteerde winkels wereldwijd.