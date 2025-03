ARKET lanceert SS25-merkcampagne: een glimps van alledaagse schoonheid

Het Scandinavische design- en lifestylemerk ARKET, gelanceerd in 2017, verwelkomt het nieuwe voorjaarsseizoen met de lancering van haar VV25-merkcampagne – een collectie beelden geïnspireerd door eenvoud, natuur en de esthetiek van slow living.

De visie van Arket tot leven brengen

De campagne draait om het fundamentele idee van ARKET: een mooier dagelijks leven bieden. Deze visie is terug te vinden in de collecties voor dames, heren, kinderen en het huis, evenals in het seizoensgebonden vegetarische café en de koffiebar. De serie beelden vertaalt deze filosofie naar een visuele taal, waarbij details en silhouetten, texturen en ingrediënten worden gecombineerd met glimpen van vluchtige momenten die een blijvende emotie oproepen. Dit is een knipoog naar ARKET's toewijding aan het creëren van zorgvuldig vervaardigde producten die langer meegaan dan kortstondige trends en jarenlang gekoesterd kunnen worden.

SS25 Credits: Arket

De campagne, vastgelegd door fotograaf Misha Taylor, een langdurige samenwerkingspartner van het merk, benadrukt de seizoensgebondenheid door te focussen op de materialen, stoffen en designrichtingen die de voorjaarscollecties definiëren: frisse katoenen popeline, blauwe denim, zachte jerseys, soepele en gestructureerde ledersoorten, en een creatief gebruik van technische stoffen en wol, afgestemd op het voorjaarsweer.

SS25 Credits: Arket