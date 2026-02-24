Arket presenteert de SS26 Childrenswear collectie

Voor lente/zomer 2026 benadert ARKET Childrenswear vanuit functionaliteit en bewegingsvrijheid. De collectie is ontwikkeld met spelen en buiten zijn als uitgangspunt en richt zich op kleding die comfortabel draagt, praktisch is in gebruik en geschikt is voor dagelijks leven. De ontwerpen combineren zachte technische materialen met meer gestructureerde items, geïnspireerd op werkkleding. Volumineuze silhouetten en doordachte details zorgen voor een ontspannen pasvorm en ruimte voor beweging.

Inspiratie en prints

De prints in de collectie zijn gebaseerd op natuurlijke motieven, waaronder bloemen, vogels, lieveheersbeestjes en kikker-illustraties. Deze worden afgewisseld met grafische elementen zoals strandstrepen, zomerse ruiten en fruitprints, die zorgen voor visuele variatie binnen een samenhangend geheel.

Credits: ARKET

Silhouetten en materialen

Naarmate het seizoen overgaat van lente naar zomer ligt de nadruk op items die geschikt zijn voor herhaald gebruik en eenvoudig te combineren zijn. Ruime silhouetten en elastische afwerkingen dragen bij aan comfort, terwijl lichte, ademende materialen en gekreukte texturen zorgen voor een functionele, ontspannen look. De collectie is ontworpen met oog voor gebruiksgemak en duurzaamheid, met kledingstukken die het hele seizoen inzetbaar zijn en praktisch voor reizen en vakantie.

Credits: ARKET

De collectie

De collectie bestaat uit dagelijkse essentials, vakantie-items en licht feestelijke ontwerpen, afgestemd op verschillende momenten binnen het zomerse seizoen.