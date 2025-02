ARKET presenteert SS25 Womenswear: Olivia Lonsdale's favorieten

ARKET onthult haar Voorjaar/Zomer 2025 damescollectie, een verfijnde verkenning van tijdloze silhouetten en duurzame kwaliteit. De collectie, ontworpen voor de hedendaagse garderobe, benadrukt een blijvende stijl door middel van zorgvuldig vervaardigde essentials, waaronder klassieke overhemden, getailleerde bovenkleding en hoogwaardige lederwaren.

Dit seizoen werkt ARKET samen met filmmaker en actrice Olivia Lonsdale, wiens visie op vakmanschap en duurzaamheid sterk resoneert met de ethos van het merk. In een interview met ARKET onthult Lonsdale haar persoonlijke stijl en SS25 favorieten. Geboren en getogen in Amsterdam, is Lonsdales waardering voor goed gemaakte kleding gevormd door haar opvoeding, waar kleding werd gewaardeerd om de constructie en duurzaamheid in plaats van vluchtige trends.

Credits: ARKET

Lonsdales belangrijkste SS25 items: een goed overhemd en een klassieke trenchcoat

Lonsdales persoonlijke benadering van stijl wordt weerspiegeld in haar samengestelde selectie van SS25 items. "Voor mij is een goed overhemd altijd essentieel: de juiste pasvorm werkt altijd, ongeacht hoeveel het lichaam verandert, of het nu winter of zomer is," deelt ze. Met een voorkeur voor natuurlijke materialen, benadrukt ze 100% katoen als een stof die zowel comfort als duurzaamheid biedt.

Credits: ARKET

Een van haar keuzes is ook de ARKET trenchcoat, een veelzijdig basisstuk dat traditie en moderniteit in balans brengt. "Het silhouet van een goede trenchcoat kan variëren van groot en oversized tot vrouwelijk wanneer je ervoor kiest om hem in de taille te cinchen met de riem. Hij kan oud en klassiek aanvoelen, maar ook extreem modern," legt Lonsdale uit.

De ARKET SS25 collectie nodigt uit tot een verkenning en waardering van elegantie en doordacht vakmanschap.