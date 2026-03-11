Arma presenteert Herfst-Winter 2026-collectie in het Arma-appartement in Parijs
Op zaterdag 7 maart presenteert creatief directrice van ARMA, Maral Aykaz, de Herfst-Winter 2026-collectie in het zesde arrondissement in Parijs. Redacteuren en vrienden van het merk zijn welkom voor een preview van de nieuwe collectie.
De inrichting van het ARMA-appartement bestaat uit vintage meubels, houten en marmeren displays en objecten uit de studio van het merk in Amsterdam. De sfeer is intiem, als een thuis, en weerspiegelt de texturen en warmte van de collectie. Met uitzicht op de Seine biedt de ruimte een moment van rust om de collectie te bekijken in een omgeving die aansluit bij ARMA's nadruk op vakmanschap, materiaal en ingetogenheid.
De collectie grijpt terug op het archief van het huis en introduceert negen verschillende shearling-kwaliteiten. De stukken worden getoond in een context die weerspiegelt hoe ze ontworpen zijn om gedragen te worden: ingetogen, zelfverzekerd en voor een lange tijd.
