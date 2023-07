Armedangels: De lente 2024 collectie

De nieuwe ARMEDANGELS Spring '24 collectie is geïnspireerd op het motto "Kennis is macht", omdat kennis cruciaal is voor het in Keulen gevestigde lifestyle merk om klimaatverandering te begrijpen en aan te pakken. Door mode te combineren met kennis, stellen ze consumenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en te kiezen voor een duurzamere levensstijl.

In de lente 2024 collectie combineren ze kennis en stijl in tijdloze, preppy college-geïnspireerde ontwerpen, met strepen, sportieve details en nieuwe breitechnieken. Naast T-shirts met statement prints ligt de nadruk op high-end tailoring styles in gebreide en jersey materialen.

Credits: ARMEDANGELS, eigendom van het merk

Om de collectie volledig rond te maken is het ARMEDANGELS-kernproduct, namelijk denim, onmisbaar. Hier vertrouwen ze op innovatieve premium materialen en modieuze all-over denim looks. Verder is ARMEDANGELS erin geslaagd om het aandeel gerecyclede vezels in de lente 2024 collectie te vergroten. Allemaal gemaakt met het grootste respect voor mens en natuur, om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden en een positieve impact te hebben op onze garderobe en de wereld.

ARMEDANGELS opnieuw bij Fashion Fair Preview

Na het grote succes van de eerste vier edities van Preview mannen en de eerste editie van Preview vrouwen, zal ARMEDANGELS opnieuw aanwezig zijn. De kwalitatieve bezoekers, open setting van deze beurzen en ontspannen sfeer maakt dat ARMEDANGELS graag de collectie en vooral de producten centraal stellen tijdens deze dagen. ARMEDANGELS rekent dan ook op een groei van bezoekersaantallen.

Credits: ARMEDANGELS, eigendom van het merk

"We zijn erg blij om weer op PREVIEW te zijn om onze nieuwe Spring 24 Collectie te presenteren." Volgens het principe 'kennis is macht' bewijzen we dat "verantwoordelijkheid met inhoud" en "mode" elkaar niet uitsluiten. "De combinatie van beide eigenschappen maakt ARMEDANGELS uitermate enthousiast over de grote verscheidenheid aan retailers - voor de uitwisseling met juist deze partners biedt Preview de juiste sfeer voor ons." Aldus Kevin Bolder, hoofd internationale verkoop bij ARMEDANGELS.

Credits: ARMEDANGELS, eigendom van het merk

Over ARMEDANGELS

Sinds 2007 bewijst het in Keulen gevestigde label ARMEDANGELS dat mode ook anders kan: innovatief en tijdloos, geproduceerd volgens de hoogste normen voor mens en milieu. Geen loonslavernij, geen chemische waanzin, geen goedkope massagoederen. Van het simpele idee om T-shirts te bedrukken en fondsen te werven voor projecten en organisaties door middel van verkoop, is het bedrijf gegroeid tot dat het nu één van de grootste duurzame modelabels in Europa is. Met een team van 150 personen en vier collecties per jaar laat ARMEDANGELS zien dat duurzaamheid en goed productdesign elkaar niet uitsluiten.