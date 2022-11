Arno Kantelberg en Dutch Dandies gaan voor stijl én strategie in langdurige samenwerking

Modejournalist Arno Kantelberg slaat dit najaar de handen ineen met Nederlands modemerk Dutch Dandies. Binnen deze samenwerking gaat de stijlpastoor in gesprek met verschillende lifestyle-experts. Om te onderzoeken hoe de Nederlandse man zich het liefst kleed, wat hem bezighoudt en of het fenomeen ‘polderdandy’ bestaat.

Volgens het merk is de ‘Dutch Dandy’ van nu bezig met zijn uiterlijk, maar juist om zijn eigen stijl te optimaliseren. Hij kiest klassieke tailoring met durf en schuwt niet om buiten de lijntjes te kleuren. Arno geeft deze modemannen binnen de samenwerking advies, inspiratie en de nodige productinformatie als het gaat om de collecties van Dutch Dandies, daarbij wordt er verder gekeken dan de bekende modemetropolen.

Kantelberg zegt over de samenwerking: “In de wereld van de mannenkleding wordt er soms naar Parijs of Londen gekeken, maar meestal naar Italië. Ondertussen wordt er in Nederland ambitieus aan de weg getimmerd door een merk dat dezelfde missie heeft als ik: de Nederlandse man handvaten bieden om zijn bestaan en voorkomen te upgraden. Dat is een som die van één en één drie maakt. En wat ook pleit voor Dutch Dandies: ze zitten goedgehumeurd en positief in de wedstrijd, net als ik.”

Ambassadeur in de breedste zin van het woord

Dutch Dandies zal binnen deze samenwerking niet alleen Arno Kantelberg kleden, maar ook wordt het avontuur niet geschroomd. In de komende maanden zijn de eerste bevindingen terug te zien op de sociale media, in campagnemateriaal en vanuit het perspectief Dutch Dandies, waaronder puntig geschreven en inspirerende verhalen. Hierover later meer.

Menno Dings, Head of Brand bij Dutch Dandies is enthousiast over de samenwerking: “De ‘dandy’ van nu is iemand die doorgaans weloverwogen aandacht besteedt aan zijn uiterlijk maar bij wie het écht gaat om de inhoud. Naast de mooie dingen in het leven verrijkt hij zich graag door te reizen en haalt hij inspiratie uit architectuur, interieur, muziek, kunst & cultuur. ​ De Dutch dandy heeft daarentegen niets met snobisme te maken. Deze man staat dicht bij zichzelf en streeft naar een optimalisatie van zijn eigen levensstijl. Voor ons de belangrijkste drijfveer om samen met Arno die jas aan te trekken, de vormgever van Man op zijn (aller)best.”

Beeld: Arno Kantelberg/ Dutch Dandies

Over Arno Kantelberg

Arno Kantelberg was jarenlang hoofdredacteur van tijdschriften, onder meer van Esquire. Bij tv-programma's als RTL Boulevard en Jinek laat hij zijn expertise gelden op het terrein van de lifestyle en ‘de goede smaak’.

Als Stijlpastoor des Vaderlands recenseert Arno in de Volkskrant wekelijks de kleding van Bekende Nederlanders. Sinds januari van dit jaar is Arno hoofdredacteur van het lifestyleplatform modmod.nl.

Over Dutch Dandies

Het van origine Nederlandse en op lifestyle gerichte kledingmerk Dutch Dandies staat symbool voor een authentieke zelfexpressie, ambacht en is onconventioneel. Zeg maar de dandy van vroeger, maar dan anno nu. De ready-to-wear collectie is innovatief, persoonlijk en gedurfd. Dutch Dandies moedigt iedereen aan die initiatief durft te tonen en buiten de gebaande paden gaat, omdat we geloven dat we alleen kunnen verbeteren door onze eigen weg te vinde