ART OF LOVE Mexxperience een ontmoeting tussen liefde en kunst

De nieuwe Mexx FW23 collectie is geïnspireerd op de tekst van F. Scott Fitzgerald: “She was beautiful." De collectie weerspiegelt een verhaal over de liefde waarin twee personen elkaar treffen en vergeten of ze elkaar in een droom zagen of dat het werkelijkheid is. Net als kunst bestaat de liefde uit verschillende fasen, lagen en kleuren. Deze collectie heeft prachtige kleurverhalen van camel en bright pink tot verschillende tinten blauw en unieke eigen prints. De collectie heeft vier drops geïnspireerd op ontmoetingsplekken, van art gallery tot aan jazz bar, Mexx got you covered!

She/He is beautiful

Het is liefde op het eerste gezicht, terwijl de ogen elkaar ontmoeten voel je de magische energie die in de lucht hangt. Het is niet alleen het uiterlijk, maar juist de schoonheid van de ziel die het hart gestolen heeft. Deze drop bestaat onder meer uit goed zittende business suits, co-ord sets, een cropped gebreid jack, plissé rok en denim shirt dress in de kleuren navy, camel, greyish blue, burgundy en tan aangevuld met ruiten, strepen en abstracte prints.

Beeld: Mexx, collectie FW23, eigendom van het merk.

Art gallery

De tweede drop laat zien dat de liefde vergelijkbaar is met een kunstwerk: beide zijn opgebouwd uit verschillende fasen en lagen. Hoe je ernaar kijkt en wanneer je ernaar kijkt, bepaalt wat je ziet, en wat je ervan vindt. Jullie ontmoeten elkaar opnieuw in de art gallery. Een minimalistisch kunstwerk verbeeldt de verbondenheid tussen het stel. In het eerste moment van de ontmoeting is deze voelbaar en in een fractie van een seconde ontstaat de sprankeling. Deze drop bestaat onder meer uit power suits, maar biedt ook mom jeans, wide leg pants, een flared rok, een shirt dress en een colour block blouse. De kleuren in deze drop: fuchsia, dark & bright green, zwart en pearl white. In deze drop wordt gebruik gemaakt van materialen als vegan leather, satin look en all-over prints zien we ook terug.

Beeld: Mexx, collectie FW23, eigendom van het merk

All that Jazz

In deze drop vieren we de liefde want love is in the air. De inspiratie is de plek waar de liefde wordt gevierd; de jazzbar in de stad. Jazz vertelt steeds een nieuw verhaal en ontdekt opnieuw en opnieuw een nieuwe liefde. De muziek swingt, improviseert en speelt met alle mogelijkheden van de instrumenten, het viert creativiteit en volgt zijn eigen weg. Net als Jazz volgt liefde geen regels. Deze drop bestaat onder meer uit casual pakken, een maxi jurk, coltruien, casual pantalons in de kleuren grijs, black beauty, paars, salsa rood, zilver, blauw en een volledige bloemenprint.

Let’s Party

In de laatste drop van het herfst/winter ‘23 seizoen voegen we wat sprankeling en glitter aan de liefde toe. We brengen de mensen waar we om geven samen, zetten muziek op en delen lekkere cocktails. Er wordt de hele nacht gedanst, let’s sparkle and shine together! Deze drop bestaat onder meer uit blouses, silk dresses met kant en een two piece set. We zien hier ook kleurrijke dierenprints, pailletten, glitter, zilver gecombineerd met navy en zwart.

Beeld: Mexx, collectie FW23, eigendom van het merk.