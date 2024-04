Artemis Academie komt in nieuwe handen en nodigt uit tot samenwerking

Artemis, het particuliere opleidingsinstituut voor Trend Forecasting, Styling en Art Direction, is in handen gekomen van Danielle Robben en Martijn Feringa. Beiden waren de afgelopen jaren betrokken bij de academie. Feringa als managing director en Robben als business consultant. Samen hebben zij de nieuwe koers van Artemis ontwikkeld en het plan opgevat om dit ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.

Martijn Feringa: “We willen de komende jaren toewerken naar een ecosysteem waarbij Artemis Academie in nauwe verbinding staat met de maatschappij en het bedrijfsleven. Door nieuwe, actieve samenwerkingen aan te gaan komen we tot co-creatie die het onderwijs beter laat aansluiten op maatschappelijke en zakelijke behoeften zonder onze positieve impact en idealen uit het oog te verliezen. Wij nodigen alle organisaties uit ons te benaderen om samen de creatieve concept developers van morgen op te leiden.”

Danielle Robben: "In de afgelopen jaren heb ik me vooral beziggehouden met business concepten waarbij technologie een belangrijke rol speelde. Zo was ik betrokken bij Techleap, DPG Media en een groot lifestyle platform dat in mei live gaat. In een tijdperk waarin technologie een integraal onderdeel is geworden van alle aspecten van het leven is het van groot belang dat we technologie op een mensgerichte manier integreren binnen creatieve processen. Ons voordeel is dat we als particuliere opleiding veel sneller kunnen schakelen dan de huidige norm in het onderwijs. Met de juiste mensen uit de praktijk kunnen we studenten direct injecteren met de mogelijkheden die bijvoorbeeld Artificial Intelligence nu schept en de impact daarvan op het creatieve proces. “

Artemis Academie biedt op dit moment de voltijd BA Creative Concept Development aan. Vanaf september wordt Artemis Professionals gelanceerd, een modulair programma met cursussen op het gebied van Trend Forecasting, Styling en Art Direction. Centraal hierin staat de samenwerking met vooraanstaande experts uit het vakgebied. Het vernieuwde programma is bedoeld voor professionals die hun creatieve skills willen verbeteren.

Robben en Feringa zijn de enige aandeelhouders.