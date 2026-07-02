ASICS introduceert geheel nieuwe trailrunning-franchise: maak kennis met BLAZEBLAST™

Sportkledingmerk Asics lanceert een nieuwe trailrunning-franchise, Blazeblast. Hiermee wordt de dempende, veerkrachtige ervaring van de hardloopschoenen voor op de weg uitgebreid naar trail-terrein. De schoen is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 1 augustus 2026.

Volgens het bedrijf is Blazeblast gericht op hardlopers die een toegankelijke trailschoen zoeken in plaats van een zeer technische. De doelgroep is een nieuwe generatie trailrunners die de kenmerkende energieke ervaring van het merk zowel op als naast de weg willen.

Beeld: Asics

De schoen is opgebouwd rond Asics' FF Blast Max-demping voor een zacht, responsief gevoel onder de voet. Een Trampoline Pod-constructie in de voorvoet voegt veerkracht toe en ondersteunt de afzetfase van de looppas. Volgens Asics is deze combinatie geschikt voor diverse begaanbare trail-terreinen.

Specifieke trail-kenmerken zijn een speciaal ontwikkeld geweven bovenwerk voor ademend vermogen en een Asicsgrip-buitenzool met noppen van 2,5 millimeter voor grip. Een hoog platform en een lichtgewicht constructie completeren het ontwerp. Asics positioneert de schoen als geschikt voor de overgang tussen weg en trail.

Beeld: Asics

Magdalena Gassebner, wereldwijd productmanager voor performance hardloopschoenen bij Asics, zegt dat feedback van consumenten de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van de schoen: “Tijdens gesprekken met consumenten hoorden we steeds hetzelfde: ze zijn dol op de veerkracht en het plezier van onze hardloopschoenen voor op de weg en willen datzelfde gevoel op de trails. In plaats van nog een zeer technische trailschoen te ontwikkelen, hebben we ons gericht op het creëren van een energieke, vertrouwenwekkende ervaring die vanaf de eerste run toegankelijk aanvoelt.”

Met Blazeblast positioneert Asics zich om te concurreren in het segment van beginnende en recreatieve trailrunners. Dit is een segment dat zich onderscheidt van de technische trailschoenen die de categorie traditioneel hebben bepaald.

Beeld: Asics

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