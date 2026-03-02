Asics lanceert de Nagino™-collectie

ASICS lanceert met trots de nieuwe NAGINO™-collectie, ontworpen om vrouwelijke tennisspelers de vrijheid te geven om vrij te bewegen op de baan. De collectie is voor haar, door haar ontworpen en omvat tenniskleding, schoenen en accessoires.

De kledingstukken zijn ontworpen met minder naden voor meer flexibiliteit, zodat zij moeiteloos over de tennisbaan kan bewegen. Dit is gecombineerd met ACTIBREEZE™-technologie voor een lichtgewicht ademend vermogen en comfort.

De collectie wordt gepresenteerd in een kleurenpalet geïnspireerd op Japanse verfijning, met tinten als lila, klokjespaars, kaki en donker olijfgroen.

Beeld: ASICS

Belangrijke stijlen zijn onder andere:

Game Sleeveless Top: Zachte, ademende stof voor comfort

Game Skirt: Dubbele zijzakken en een geïntegreerd binnenbroekje met extra zakken, afgewerkt met een klassieke tailleband in tennisstijl

Game Dress: Ontworpen met een apart binnenbroekje, handige zijzakken en strategische geribbelde mesh-panelen voor bewegingsvrijheid

De collectie wordt gecompleteerd met de belangrijkste tennisschoenen, waaronder de GEL-RESOLUTION™ X, SOLUTION SPEED™ FF 4 en GEL-CHALLENGER™ 15, allemaal verkrijgbaar in bijpassende paarse kleurstellingen.

Martina Jurcova, Hoofd Global Tennis Apparel & Accessories bij ASICS, zei: “De NAGINO™-collectie belichaamt de vrouwelijke tennisspeler die er op haar best uit wil zien en zich zo wil voelen op de baan. De collectie is niet alleen gericht op stijl, maar integreert ook onze geavanceerde kledingtechnologieën met doordachte ontwerpen voor bewegingsvrijheid en ultiem ademend vermogen. Dit helpt haar om zich zelfverzekerd te voelen en optimaal te presteren. Wij geloven dat wanneer je je lichaam beweegt, je ook je geest beweegt. De NAGINO™-collectie is ontworpen om die krachtige verbinding op de baan te inspireren.”

Beeld: ASICS

Belinda Bencic, ASICS-atlete en professioneel tennisspeler, zei: “Ik ben erg enthousiast om in de NAGINO™-collectie te spelen. De kledingstukken bewegen moeiteloos met me mee op de baan, waardoor ik de vrijheid heb om gefocust, zelfverzekerd en comfortabel te blijven. Tennis is waar ik me het meest mezelf voel. Een collectie die mijn bewegingen ondersteunt, helpt me om op mijn best te presteren en tegelijkertijd mijn lichaam en geest op te laden.”

Belinda Bencic zal de NAGINO™-collectie en de SOLUTION SPEED™ FF 4 tennisschoenen dragen tijdens het tennisseizoen van 2026.

De NAGINO™-collectie is vanaf 1 maart 2026 wereldwijd online en in geselecteerde ASICS-winkels verkrijgbaar.