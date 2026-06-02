Asics lanceert de Sky Elite™ FF 4 indoorschoen

Asics lanceert met trots de SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen, ontworpen voor meer energie voor lichaam en geest.

De SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen is ontwikkeld met geavanceerde technologie voor een zachte, responsieve demping en een ondersteunende pasvorm. Dit zorgt voor meer ondersteuning bij sprongkracht en het opvangen van schokken. De SKY ELITE™ FF 4 is ontworpen voor hogere verticale sprongen en zelfverzekerde bewegingen. De schoen geeft spelers de ondersteuning om op hun best te presteren.

Responsieve veerkracht: De FF BLAST™ MAX-technologie zorgt voor een energiek en gedempt gevoel onder de voet.

De FF BLAST™ MAX-demping is geïntegreerd in de hele tussenzool voor een zacht maar zeer responsief gevoel onder de voet. Spelers ervaren de impact tijdens energieke sprongen en landingen. De dikke dempingsconstructie helpt schokken te absorberen en zorgt voor een energieke terugvering ter ondersteuning van sprongen en herhaalde afzetten tijdens het binnenspelen.

Ontworpen voor krachtigere sprongen: De RISETRUSS™-technologie is strategisch gepositioneerd voor meer ondersteuning en een grotere sprongkracht voor hogere sprongen.

Door een strategische opening en versterking van de tussenzool van de voorvoet tot de middenvoet, comprimeert de RISETRUSS™-technologie bij de landing. Hierdoor presteert de demping effectiever. Deze functie verbetert de dempingsprestaties en behoudt de structurele stabiliteit die nodig is voor krachtigere sprongen. Dit biedt de extra ondersteuning voor krachtige afzetten en snelle draaibewegingen.

Adaptieve pasvorm: De DYNALACING™-technologie zorgt voor een adaptieve pasvorm die de voet op zijn plaats houdt ter ondersteuning van zelfverzekerde, krachtigere sprongen.

De schoen is ontworpen om de voorvoet stevig te omsluiten tijdens dynamische bewegingen, waardoor de schoen natuurlijk met de voet meebeweegt. Deze adaptieve omsluiting balanceert kracht met controle. Het ondersteunt spelers met efficiënte kracht bij het afzetten en betere stabiliteit bij landingen met hoge impact. Samen zorgen deze eigenschappen voor een stabiel, verbonden gevoel, zodat elke atleet met vertrouwen en ondersteuning kan presteren tijdens intense wedstrijden.

Alessandro Michieletto, Asics-atleet en professioneel volleyballer, zei:

“In mijn positie is sprongkracht alles, maar een stabiele landing is net zo belangrijk. De SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen geeft me een boost in mijn spronghoogte en zorgt tegelijkertijd voor een zachte en stabiele landing. Dit helpt me om energiek en stabiel te blijven gedurende de hele wedstrijd. Ik hou ook van de energieke roze kleur, die geeft me energie en vertrouwen op het veld.”

Joanna Wolosz, Asics-atlete en professioneel volleybalster, zei:

“Als spelverdeelster spring ik voortdurend om het spel te leiden, dus een stevige en comfortabele pasvorm is essentieel. De SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen heeft een geweldige omsluiting van de voorvoet die mijn voet vast en stabiel houdt tijdens verschillende bewegingen. Dit geweldige gevoel, in combinatie met de goede demping, geeft me vertrouwen en stelt me in staat om mijn beste prestaties te behouden tijdens intense wedstrijden.”

Yating Lin Girtz, Global Product Manager bij Asics, zei:

“De belangrijkste focus bij het ontwerp van de SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen is om zaalspelers te ondersteunen om met meer kracht te springen en met meer vertrouwen te bewegen. Door de combinatie van responsieve demping, gerichte ondersteuning van de middenvoet en een stevige omsluiting van de voorvoet, helpt de schoen atleten om krachtige sprongen te genereren en soepele overgangen te maken tussen krachtige afzetten en landingen met hoge impact tijdens het spel. Bij Asics geloven we dat wanneer je je lichaam beweegt, je je geest beweegt. We kijken er echt naar uit om spelers met vertrouwen en energie op het veld te zien bewegen, de SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen te zien dragen en zich gesterkt te voelen.”

De SKY ELITE™ FF 4 indoorschoen is vanaf 1 juni 2026 verkrijgbaar op de website en in geselecteerde Asics-winkels wereldwijd.