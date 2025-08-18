ASICS lanceert Night Energy-collectie, ontworpen voor de spotlights

In aanloop naar de iconische avondsessies in New York lanceert ASICS zijn allereerste Night Energy-collectie met glinsterende details.

De collectie combineert geavanceerde technologie met opvallende ontwerpen in een treffende zwarte kleur met details die fonkelen onder de spotlights. De Night Energy-collectie omvat ASICS’ toonaangevende tennisschoenen, waaronder:

GEL-RESOLUTION™ X Night Energy (160 euro) – biedt comfort en stabiliteit voor spelers vanaf de baseline, in zwart en prismatisch blauw.

– biedt comfort en stabiliteit voor spelers vanaf de baseline, in zwart en prismatisch blauw. SOLUTION SPEED™ FF 3 Night Energy (150 euro) – snel en flexibel voor all-court spelers, in zwart en prismatisch blauw.

– snel en flexibel voor all-court spelers, in zwart en prismatisch blauw. COURT FF™ 3 Novak Night Energy (190 euro) – ontworpen met Novak Djokovic voor betere snelheid en stabiliteit, in zwart en prismatisch goud.

GEL-RESOLUTION™ X NIGHT ENERGY Credits: ASICS

De Match Capsule-collectie heeft een kenmerkende volledig zwarte esthetiek met details die schitteren onder de iconische stadslichten. De collectie biedt de speler comfort en zelfvertrouwen op de baan en omvat:

Dames: Match Capsule-jurk (110 euro), Game compressie-bh (55 euro) en accessoires: Performance-vizier (25 euro), polsband (12 euro) en sok (16 euro).

Match Capsule-jurk (110 euro), Game compressie-bh (55 euro) en accessoires: Performance-vizier (25 euro), polsband (12 euro) en sok (16 euro). Heren: Match Capsule SS Top (80 euro), Match 7 inch-short (70 euro) en accessoires: Performance-pet (28 euro), polsband (12 euro) en sok (16 euro).

De kleding biedt lichtgewicht ademend vermogen met ACTIBREEZE™-technologie voor verbeterde ventilatie en luchtstroom. Dit helpt de vochtigheid te verminderen voor een meer ademende en comfortabele pasvorm. ASICS’ ACTIMOTION™-technologie maakt gebruik van ‘body-mapping’ om flexibiliteit te bieden precies waar dat het meest nodig is, waardoor onbeperkte bewegingsvrijheid op de baan mogelijk is.

Topatleten, waaronder Novak Djokovic (schoenen), Lorenzo Musetti, Taylor Fritz (schoenen), Alex de Minaur, Nishesh Basavareddy, Jasmine Paolini, Beatriz Haddad Maia, Belinda Bencic, Eva Lys en Caroline Dolehide, zullen de Night Energy-collectie dragen tijdens het langverwachte toernooi in New York.

Jasmine Paolini Credits: ASICS

Beatriz Haddad Maia Credits: Asics

Martina Jurcova, hoofd Global Tennis Apparel & Accessories bij ASICS, zegt:

“De Night Energy-collectie vertegenwoordigt onze allereerste capsule met tennis kleding en -schoenen die speciaal is ontworpen voor de avondsessies in New York. De collectie heeft een opvallende zwarte kleur met details die schitteren onder de spotlights. We willen dat onze spelers zich comfortabel voelen en zelfvertrouwen vinden op de tennisbaan, en we zijn verheugd om dit gevoel ook te delen met iedereen die de capsule draagt. Bij ASICS geloven we dat wanneer je je lichaam beweegt, je je geest beweegt. We lanceren deze collectie om de vreugde van beweging te delen in aanloop naar de iconische avondsessies in New York.”

De Night Energy-collectie is nu online te koop op asics.com en in geselecteerde ASICS-winkels wereldwijd.