Asics Trail helpt atleten de top te bereiken met de lancering van het eerste Asics Basecamp in de Alpen

ASICS kondigt de opening aan van het ASICS Basecamp, de eerste trainingsbasis van het merk in de Alpen, speciaal opgericht voor het ASICS Trail Team. Het kamp, gevestigd in Les Houches nabij Chamonix, Frankrijk, markeert een nieuw hoofdstuk in de voortdurende investering van het merk in trailrunning en het ondersteuningssysteem voor atleten. Het biedt de elite trailatleten van ASICS een toegewijde omgeving voor training, herstel en verbinding.

Beeld: Asics

Het ASICS Basecamp bestaat uit een chalet dat plaats biedt aan ongeveer tien atleten tegelijk. Het is een thuis weg van huis met directe toegang tot enkele van 's werelds meest uitdagende trailrunningroutes en een eigen fitnessruimte. Tijdens hun verblijf hebben de atleten toegang tot een team van lokale fysiotherapeuten, medische experts en een datawetenschapper. Dit team biedt de fysieke en mentale zorg die nodig is om optimaal te presteren.

Beeld: Asics

Santiago Martinez Ric, Hoofd Sportmarketing bij ASICS EMEA, zegt: “Het ASICS Basecamp is geworteld in onze ‘Sound Mind, Sound Body’-filosofie en weerspiegelt onze holistische benadering van prestaties en sportmarketing. Het is opgericht ter ondersteuning van het fysieke en mentale welzijn van onze atleten. Met de opening van het kamp breiden we onze toewijding aan het ASICS Trail Team uit. We creëren een unieke ruimte waar atleten kunnen verbinden, voorbereiden en excelleren op een van de meest inspirerende locaties ter wereld.”

Beeld: Asics

Ben Dhiman, ASICS-atleet, voegt toe: “Trainen op een plek als Chamonix verandert alles. Het terrein, de hoogte, de energie – het daagt je uit op manieren die nergens anders te evenaren zijn. Niet alle atleten kunnen zich dit veroorloven, maar het ASICS Basecamp geeft ons nu de kans om ons volledig te richten op training en herstel. Tegelijkertijd kunnen we contact leggen met teamgenoten en andere trailliefhebbers. De aanwezigheid in het mekka van trailrunning is precies wat met name jongere trailatleten nodig hebben om het volgende niveau te bereiken.”

Beeld: Asics