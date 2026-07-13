Asics zet in op snelheid met de nieuwe Metafuji Trail 2

Het Japanse sportmerk Asics heeft de Metafuji Trail 2 gepresenteerd, de nieuwste versie van zijn trailrace-schoen voor de wedstrijdsport. Volgens een persbericht combineert het model geavanceerde dempingstechnologie met een vernieuwde, trailspecifieke carbonplaat, bedoeld om hardlopers sneller over veeleisend terrein te laten bewegen.

De schoen is ontwikkeld en getest samen met Asics-trailatleten, onder wie Tom Evans en Ben Dhiman. Tijdens een van de bekendste trailwedstrijden ter wereld in Chamonix liepen Evans en Dhiman in 2025 op een vroeg prototype naar een eerste en tweede plaats, met Evans als winnaar. Hun prestaties en feedback speelden volgens Asics een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het uiteindelijke model.

Centraal staat de vernieuwde carbonplaat met een nieuw x-vormig ontwerp, dat de afzet bij het klimmen moet verbeteren en bij afdalingen controle moet bieden. De plaat zit tussen twee lagen schuim. De tussenzool heeft een bovenlaag van FF Leap-schuim, volgens het merk zijn lichtste en veerkrachtigste schuim, in combinatie met FF Blast Plus-demping onder de plaat. Daarnaast heeft de schoen een Asicsgrip-buitenzool met noppen van 3,5 millimeter en een Solyte-inlegzool.

Credits: Asics

„Ons doel was om de grenzen te blijven verleggen van wat snelheid kan betekenen op de trails, zonder in te leveren op demping, grip of controle", aldus Susan Hoddinott-Au, verantwoordelijk voor productontwikkeling bij performance running footwear van Asics. Ze noemt de samenwerking met Evans en Dhiman waardevol voor de ontwikkeling.

Tom Evans, Asics-atleet en ultramarathonloper, zegt te hebben getraind en gekoerst op het prototype: „Wat me meteen opviel, was de combinatie van snelheid en demping. De schoen voelt licht en explosief op de klimmen, maar blijft comfortabel en gecontroleerd, ook diep in lange technische inspanningen."

De Metafuji Trail 2 maakt zijn officiële debuut op 10 juli 2026, wanneer Evans in het definitieve model aan de start verschijnt van een van de bekendste 100-mijlstrailwedstrijden ter wereld. De schoen is vanaf 1 augustus 2026 wereldwijd verkrijgbaar voor 250 dollar.