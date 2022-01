Atelier Content - Zomercollectie 2022

Onze eerste Atelier Content flagshipstore opende begin 2021 in Gent en we zijn blij dat velen de weg naar onze winkel hebben gevonden. We hebben met plezier kunnen vaststellen dat onze collecties verschillende types vrouwen aanspreken.

​Het enthousiasme waarmee al deze vrouwen de schoenen passen, voelen en beleven heeft ons extra zin gegeven om de collectie verder uit te breiden en te variëren in kleur, materiaal, structuur, en hakhoogte, zodat elke vrouw haar goesting kan vinden in het Atelier Content aanbod.

Beeld: Atelier Content

Elegantie en comfort blijven een prioriteit bij elke schoen, ook in de nieuwe zomercollectie.

Het kleurenpallet is zacht als een zomerbries: fris melkwit en lichtblauw, al dan niet in combinatie, coral, zachtroze en lila. Maar ook cognac en zwart zijn aanwezig, als vaste waarden, én donkergroen, een nieuwe zomerkleur.

Voor de hakken blijven we trouw aan hout, zo typisch voor Atelier Content. Nieuw in de zomer 22 collectie is het gebruik van olmenhout, met een natuurlijk speels lijnenspel. De vorm van de hakken varieert van rond over recht tot een afgeplatte tol (in vol hout) in de modellen Terra en Tiffany. De hoogte van de hakken gaat van plat over middelhoog tot hoog.

Beeld: Atelier Content

De collectie omvat sandalen, luxueuze slippers, pumps, gesloten schoenen en korte laarsjes.

​De sandalen zijn uitgewerkt in de typische Atelier Content stijl: sober, een beetje stoer én elegant. Je hebt de keuze uit platte sandalen maar ook een ruim assortiment met middelhoge hakken, met of zonder hielriempje.

Naast de stoerdere sandalen is er ook een reeks modellen die verfijnder ogen. De bandjes zijn smal en vormen zich sierlijk rond de voet en de hakken zijn middelhoog tot hoog maar steeds comfortabel om te dragen.

Wie zomer zegt, zegt slippers. De Atelier Content slippers zijn luxueus, uitgevoerd in leder of suède, met fijne bandjes of met één brede band. Deze laatste zijn echte eyecatchers: op de lederen bovenkant van de melkwitte of zwarte instekers werd in zwart of melkwit een lijntje gestikt in de vorm van een gezicht, waardoor het echte kunstwerkjes worden.

Beeld: Atelier Content

Dezelfde stiksels vinden we trouwens ook terug op de korte laars met middelhoge hak, eveneens in melkwit.

Voor zij die ook in de zomer de voorkeur geven aan gesloten schoenen heeft Atelier Content, naast de voornoemde laarsjes, nog alternatieven: loafers, plat of met middelhoge hak, en pumps.

De schoenen van Atelier Content worden vervaardigd in kleinschalige, familiale ateliers in Italië. Het maken van een schoen, met perfecte leest en oog voor detail, is er nog een echt ambacht. Traditie en kennis van het métier zijn essentieel, maar het is de liefde voor het vak die beide partijen delen. Het wederzijds vertrouwen is groot. Het resultaat zijn schoenen van topkwaliteit: eerlijk, hoogwaardig en handgemaakt.

Beeld: Atelier Content

​De zomercollectie van Atelier Content is verkrijgbaar via de online webshop en in diverse verkooppunten in België, Nederland, Frankrijk en Denemarken.