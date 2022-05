Athleisure is een combinatie van sport en vrijetijdskleding. Deze keer duiken we in de wereld van Polo

Waar komt het vandaan en welk merk doet dit?

We laten je graag kennis maken met het volgende merk en vertegenwoordiger. FashionUnited interviewt Ad van den Hoek, Sales Agent Holland, U.S. Polo Assn. Het merk is ontstaan in 1981. De stichting van United States Polo Association (USPA) dateert echter uit 1890.

Polo Sport vs Fashion

Wist je dat het DNA van U.S. Polo Association uit de Polo sport komt? Dit zie je goed terug in de collecties en brand image. Een combinatie van waar het merk voor staat en feiten uit de sport. Het andere bekende paardje komt voort uit Fashion. Een logo wat op elkaar lijkt en dus toch een totaal andere merk beleving. Beide merken mogen overigens het logo gebruiken gezien dit logo, de pony en player niet wereldwijd beschermd kan worden.

Wat is je doel?

Voorop staat de langetermijnrelatie. De collectie is namelijk uitgebreid. Zo hebben we menswear, womenswear, kids, tassen en schoenen. Hierdoor bieden we een gevarieerd aanbod en de mogelijkheid voor retailers om ook onderling samen te werken. Waarbij je kan denken aan een schoenenwinkel die samenwerkt met een damesboutique in dezelfde regio.

Beeld: U.S. Polo Assn., eigendom van het merk.

Hoe zie je de relatie met een winkelier voor je?

De relatie met klanten zal intensief gaan worden, daarbij is de inkoopperiode het begin van een stabiele relatie. U.S. Polo Assn wil gezamenlijk zorg dragen voor een langdurig partnership. Door middel van maximale dealerondersteuning. Door bijvoorbeeld het ruilen van slow movers en planmatig samenwerken naar gewenste eindmarges. Toen Ad afgelopen winter in Italië was om kennis te maken met de eigenaren was er een sterke klik. Van den Hoek is ervan overtuigd dat de focus op één merk en alleen dat merk de sleutel is tot succes. Dit in combinatie met passie, gevoel en geloof in het merk vormen zijn drijfveren.

Hoe ziet spring summer 2023 eruit?

Vorig jaar zagen ze in de modetrends voorzichtig preppy invloeden terugkomen, en die trend zet zich voort in SS23. Deze kledingstijl is een mix van sportswear met gebruik van heldere kleuren, maar ook de maritieme kleuren. Ruitjes en fijne strepen zijn populair. Verder zullen casual en sportieve elementen gecombineerd worden met formelere stukken. Dit jaar staat U.S. Polo Assn op de Pitti Uomo Firenze en Micam Milano. Het merk kiest voor een internationale aanpak en omgeving. Vanaf 14 juni tot 17 juni te vinden op standnummer Cavaniglia Pavillon, nr 24.

Bekijk hier de video:

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij:

Ad van den Hoek

Info@dfc-uspa.nl

Mob. +31(0)6 20576898