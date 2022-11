Attitudebymami.x

Onze nieuwe collectie van ATTITUDE by mamix is weer verkrijgbaar. Wij zijn CASH & CARRY merk gevestigd in Rhoon (Rotterdam).

De collectie is voor de moderne vrouw die comfortabel en modieuze willen zijn, maar niet rond willen lopen zoals iedereen (een eigen stijl).

Volgens de mode experts zijn de kleuren nog steeds veel aanwezig de komende herfst/winter. Dat is ook terug te zien in onze collectie maar wij hebben ook basis kleuren zoals zwart en grijs.

Onze top item Amelia jurk is heel comfortabel te dragen met gympen of laarzen voor het werk of als je je kinderen van school gaat halen.

Wij hanteren de marge van 2.8 en onze inkoopprijzen zijn tussen €14,26 en €32,10.

Bekijk onze website www.attitudebymamix.com hier kun je een account aanmaken en direct bestellen, liever een persoonlijke afspraak? Dat kan natuurlijk ook, wij komen graag naar jullie toe of jullie zijn welkom in onze showroom in Rhoon (onder de rook van Rotterdam, Zuid-Holland).

In de bijlage vindt u een aantal foto's van de collectie, voor nog een beter beeld van onze collectie bezoek onze website:

http://www.attitudebymamix.nl/

