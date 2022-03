Australian Footwear, een merk van kwaliteit.

Australian Footwear heeft een stijl ontwikkeld die het beste omschreven kan worden als casual met een robuust karakter. Het schoenenmerk is opgericht in 1996. Het doel is om de kwaliteitsbewuste man met een goede smaak comfortabele schoenen aan te bieden.

Alle schoenen zijn ruimschoots getest op comfort en er wordt alleen gebruik gemaakt van de beste soorten leer. Wij stellen hoge eisen aan onze schoenen, daarnaast houden we het eenvoudig en open. Ook voor de heren met grotere schoenmaten zijn de schoenen geschikt. Daarnaast hebben bijna alle Australian schoenen een uitneembaar voetbed, zelfs onze veterschoenen, om het comfort te verbeteren.

Australian Footwear, eigendom van het merk.

Onze visie is om een schoenenmerk te zijn dat het product, de service en de man het beste begrijpt.

Naast onze zomer- en wintercollectie werken wij dit jaar voor het eerst met een tussencollectie. De tussencollectie is samen ontworpen met Tim en Tom Coronel. De collectie bestaat uit 4 sneakers en is geïnspireerd op Dakar en de persoonlijke stijl van Tim en Tom. Bij de collectie is ook aandacht besteed aan POS materiaal voor de retailers om hen extra te ondersteunen bij de verkoop.

Australian Footwear, Tim & Tom collectie, eigendom van het merk.

Benieuwd naar onze Tim en Tom collectie? Neem dan een kijkje op www.australian-footwear.nl