Aveau lanceert nieuwe collectie: Rue Du Lin

Bij het creëren van de nieuwe collectie stond plezier en herinneringen maken centraal. Het is tijd om het leven te vieren en te kunnen genieten. De nieuwe collectie geeft klassiek en tijdloos een hele nieuwe dimensie. Met deze collectie nemen we je mee op reis van office days naar soft summer days en nights op vakantie.

De focus bij deze collectie ligt op klassieke ontwerpen in lichte kleuren van gerecycled linnen en een zachte recyclede crêpe stof. Door het gebruik van neutrale tinten kan de nieuwe collectie gedragen worden als een klassieke spring/summer office look maar ook als een casual day to night look. De Rue Du Lin collectie is perfect voor het maken van herinneringen tijdens bruiloften, lange zomeravonden met familie, vakanties maar ook voor de belangrijke business meetings.

Aveau Rue Du Lin collectie, eigendom van het merk.

De collectie bestaat uit high quality blazers, de perfecte klassieke pantalon en een uniek co-ord set. De collectie is volledig duurzaam, gemaakt van gerecycled linnen en katoen. Maak de look compleet en draag het met de nieuwe ready to match collectie. Maak het pak af met een van de bandeau’s. Draag de klassieke pantalon met de perfecte seasonless blouse of draag de blazer met een klassieke jurk.

Aveau Rue Du Lin collectie, eigendom van het merk.

Aveau is een Nederlands minimalistisch modelabel dat ernaar streeft onafhankelijke vrouwen over de hele wereld te inspireren en in staat te stellen hun innerlijke schoonheid naar boven te halen en hun eigen stijl te creëren. CEO Sammy begon in 2019 met het ontwerpen van haar eigen collectie. Aveau is speciaal ontworpen voor de minimalistische fashionista, vrouwen die zich willen uiten door middel van mode en stijl. De stukken zijn ontworpen met puurheid, waarbij vrouwelijkheid een grote rol speelt. We hopen het nummer één merk te worden voor minimalistische en sterke mode voor vrouwen over de hele wereld. We ontwerpen klassieke en sterke statement-items die zijn gemaakt voor vrouwen die hun stijl kennen en uitdrukken via mode. Deze collectie vertegenwoordigt de sterke zakenvrouw in simpele en minimalistische kleuren, want duurzame stukken als deze zijn de belangrijkste stukken die een vrouw moet hebben.