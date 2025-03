BALR. lanceert SS25-collectie: een mix van voetbalnostalgie en high-end streetwear

Het premium mode merk BALR. presenteert zijn nieuwste lente/zomercollectie met krachtige visuals, vastgelegd in Mykonos, Griekenland. De campagne toont de nieuwe collectie door de ogen van een BALR.

De Spring/Summer 2025 collectie is ontworpen voor iedereen die een liefde heeft voor the beautiful game. De collectie bestaat uit verfijnde silhouetten, premium materialen en opvallende details die de perfecte balans vinden tussen sport en streetwear. Van retro-shirts tot gedurfde graphic prints en statement outerwear – elk item vertelt een succesverhaal.

Credits: BALR.

Game of Legends

Het hoogtepunt van dit seizoen is de langverwachte Game of the Legends capsule collectie, een ode aan de iconische momenten en helden die voetbalgeschiedenis hebben geschreven. Deze zorgvuldig ontworpen collectie is geïnspireerd door ware voetbalnostalgie en nodigt fans uit om in de voetsporen van legendes te treden – waar het verleden en de toekomst samenkomen.

Credits: BALR.

"Deze collectie is een eerbetoon aan de geschiedenis van voetbal – de passie, de onvergetelijke momenten en de legendes die generaties inspireren. Door klassieke voetbalelementen te combineren met modern design, bieden we een nieuwe op stijl die perfect aansluit bij de hedendaagse voetbalcultuur." – Demy de Zeeuw, medeoprichter.

Nu beschikbaar

De SS25-collectie van BALR. is nu online en bij geselecteerde retailers wereldwijd verkrijgbaar. Ga naar www.BALR.com om de gehele collectie en campagne te ontdekken.