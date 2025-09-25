Bankhangen met een goed geweten: de duurzame Floris van Bommel x KOW-sloffen

De avonden worden kouder, de sokken dikker en de bank roept je naam. Eén accessoire mag deze winter zeker niet ontbreken: de iconische Kingdom Of Wow-sloffen van Floris van Bommel. Van Bommel presenteert met trots zes modellen voor de populaire, duurzame sloffenlijn. Tijd om je voeten warm te hullen tijdens ultieme bankhang-momenten. Tijd om sloffen aan te trekken en te genieten van ultiem winters comfort.

De sloffen die je nooit meer uit wilt trekken

De KOW-sloffen worden met zorg geproduceerd in Siem Reap, Cambodja, met aandacht voor veilige werkomgevingen, eerlijke lonen en extra perks zoals verzekeringen en voedzame lunches. Gemaakt van schapenwol uit Nieuw-Zeeland en bamboe, biologisch afbreekbare materialen én CO2-compensatie via de Wildlife Alliance maken ze niet alleen heerlijk voor je voeten, maar ook tot een bewuste keuze voor de planeet.

Credits: Floris van Bommel

Floris: over zijn winterse petproject

"Ik twijfel tussen ‘Slof at first sight’ en ‘Niks als slof!’ om deze sloffen aan te prijzen. ‘Slofs’ zou trouwens ook mooi kunnen. Hoe dan ook, deze sloffen zijn mijn winterse petproject. In 2020 kocht ik voor mezelf een paar Kingdom of Wow-sloffen. Ik liep er de hele winter op en was verkocht. Daarom kwam ik in contact met de makers en sindsdien maken we gezamenlijk een limited edition collectie. Heerlijk voor de momenten dat je je helemaal kunt overgeven aan de alom bekende bankhangmodus: ontspannen, wegzakken en alle stress vergeten.”

Credits: Floris van Bommel

Zes kleuren, biologisch afbreekbaar én duurzaam

De KOW-sloffen zijn er in zes stijlvolle kleuren: donkergrijs, blauw, lichtbruin, zand, groen en oker, en verkrijgbaar voor zowel dames als heren. Elk paar is met liefde met de hand gehaakt van een zachte, luxueuze mix van wol en bamboe garen. Met zorg afgewerkt en ook voor elk detail – van stevige zolen tot subtiele branding – bieden de sloffen warmte en ondersteuning. Perfect voor een avondje bingewatchen, een lazy Sunday of gewoon even achterover zakken met een kop koffie. Verkrijgbaar voor 94,95 euro in zes kleuren via de website en in de Floris van Bommel brandstores.